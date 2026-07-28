Phó Chủ tịch UBCKNN: "Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng"

Sáng ngày 28/7, tại Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương chủ trì; cùng dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK Hà Nội (HNX), VBMA và đại diện các tổ chức phát hành trái phiếu và các tổ chức trung gian trên thị trường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết, ngày 05/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Nghị định vừa tạo điều kiện để các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện, minh bạch thông tin thuận lợi huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, vừa bổ sung các quy định nhằm bảo đảm thị trường phát triển an toàn, hiệu quả và ổn định.

Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực, UBCKNN đã rà soát các quy định hiện hành và khẩn trương xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết nhằm thống nhất với Nghị định mới, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Thông tư sau khi ban hành sẽ thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 và Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tính minh bạch của thị trường với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn hợp pháp, hiệu quả của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và củng cố niềm tin của các chủ thể tham gia thị trường.

Phó Chủ tịch cho biết, dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến rộng rãi theo quy định; đến nay Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến của 36 cơ quan, tổ chức, trong đó có 26 cơ quan, tổ chức thống nhất với nội dung dự thảo và 10 cơ quan, tổ chức góp ý đối với một số nội dung cụ thể. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành.

Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị các đại biểu tập trung góp ý đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn nhằm bảo đảm các quy định của Thông tư có tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ không cần thiết. UBCKNN sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Ban Phát triển thị trường chứng khoán và Ban Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN đã giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Thông tư và các điểm mới so với Thông tư số 30/2023/TT-BTC và Thông tư số 76/2024/TT-BTC.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý đối với nhiều nội dung của dự thảo Thông tư liên quan đến hoạt động giao dịch trái phiếu, công bố thông tin, xử lý các giao dịch lỗi, tiêu chí xác định trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán và phân loại nhà đầu tư. Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau và ghi nhận các đề xuất để Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Tài chính ban hành.

Kết thúc hội nghị, UBCKNN sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, ban hành theo quy định.