Không chỉ có Chủ tịch 27 tuổi, PC1 vừa bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 1991

Sau biến động thượng tầng, PC1, doanh nghiệp có lịch sử 63 năm vừa hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo với loạt nhân sự thế hệ 8x, 9x. Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT mới sinh năm 1999, còn Tổng giám đốc mới sinh năm 1991.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 vừa bước vào giai đoạn tái cấu trúc bộ máy quản trị sau Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 24/7.

Tâm điểm chú ý là bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, bà Linh mới gia nhập PC1 từ tháng 4/2026 với vai trò chuyên viên tài chính, sau đó được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính. Chỉ trong khoảng ba tháng, nữ nhân sự sinh năm 1999 đã đi từ vị trí chuyên viên lên ghế Chủ tịch HĐQT.

Theo hồ sơ công bố trước đó, bà Trịnh Khánh Linh tốt nghiệp ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ), từng làm việc tại KPMG và Chứng khoán Vietcap trước khi về PC1.

Không chỉ thay ghế Chủ tịch, PC1 cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng, sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trước khi được bổ nhiệm, ông Dũng phụ trách công tác kế toán thuộc Ban Tài chính của tập đoàn. Hiện có rất ít thông tin về ông Lê Văn Dũng được tiết lộ.

Cùng với đó, PC1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1984, giữ chức Giám đốc Tài chính và bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1991, giữ chức Kế toán trưởng.

Như vậy, trong bộ máy điều hành và quản trị mới của PC1, các vị trí chủ chốt hiện nay đều thuộc thế hệ 8x - 9x. Trong đó, Chủ tịch HĐQT sinh năm 1999 là gương mặt trẻ nhất.

Diễn biến này gây chú ý bởi PC1 là doanh nghiệp có lịch sử lâu năm trên thị trường. Tiền thân của doanh nghiệp được thành lập từ năm 1963, tức đến nay đã có 63 năm hoạt động. Từ một đơn vị xây lắp điện, PC1 sau này mở rộng sang nhiều lĩnh vực như năng lượng, sản xuất công nghiệp, khoáng sản và bất động sản.

Sự xuất hiện của một dàn lãnh đạo trẻ ở thượng tầng cho thấy PC1 đang bước vào một giai đoạn chuyển giao đáng chú ý, không chỉ ở nhân sự mà còn ở cách doanh nghiệp này định hình bộ máy sau biến động lớn.