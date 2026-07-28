Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mời gần 400 người Việt Nam về Vingroup làm, mức lương gần 50 triệu đồng/tháng

Chương trình "Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến" đang thu hút nhiều người trẻ ở Việt Nam tham gia. Ảnh: VIC

Những người này đã tham gia Chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến”. Đây là chương trình do Tập đoàn Vingroup khởi xướng từ tháng 1/2026 nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước.

Ngay sau khi khai giảng khóa I vào tháng 4/2026 với gần 500 học viên, ĐH VinUni (thuộc Vingroup) đã mở thêm 2 khóa tiếp theo với tổng lượng học viên lên đến 2.000 người, chọn lọc từ khoảng 10.000 hồ sơ đăng ký.

Song song với tốc độ mở rộng, chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến” đã nhanh chóng khẳng định chất lượng đào tạo với kết quả đầu ra ấn tượng. Cụ thể, 100% trong số 373/500 học viên khóa I đạt chuẩn năng lực VinUni đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup, với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng.

Hiện 95% học viên đã chính thức đảm nhận các vị trí chuyên môn như Kỹ sư AI, Kỹ sư dữ liệu, Phát triển phần mềm, Quản lý sản phẩm, Phân tích nghiệp vụ... tại VinFast, VinSmart Future, VinMotion, VinSOC cùng với nhiều đơn vị thuộc và ngoài hệ sinh thái của Vingroup.

Nhiều học viên khóa I tốt nghiệp đã nhận được thư mời làm việc từ Vingroup với mức thu nhập lên tới gần 50 triệu đồng/tháng. Ảnh: VIC

Nhân tài AI được kiểm chứng năng lực ngay trong quá trình làm việc

Theo GS. TS Dương Nguyên Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni: "Chúng tôi không hướng tới việc đào tạo thêm một khóa học AI mà xây dựng một mô hình đào tạo nơi người học được kiểm chứng năng lực ngay trong quá trình làm việc”.

Ông phân tích, khi năng lực được kiểm chứng bằng các bài toán thực tế và theo đúng tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, học viên có thể bắt tay vào giải quyết công việc ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì phải trải qua giai đoạn đào tạo lại. Minh chứng là kết quả của khóa đầu tiên cho thấy mô hình này đang tạo ra nguồn nhân lực AI đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có thể tham gia ngay vào các dự án công nghệ quy mô lớn.

Những kết quả bước đầu đã cho thấy mô hình đào tạo thực chiến đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, cũng như mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao.

Tham gia Chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến”, học viên không chỉ được miễn 100% học phí, mà còn nhận hỗ trợ sinh hoạt 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học. Ảnh: VIC

Theo kế hoạch, chương trình “Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến” sẽ đào tạo tối đa 5.000 học viên trong năm 2026 và tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ để hoàn tất kế hoạch trong năm 2027.

Đặc biệt, theo Vingroup, học viên tham gia chương trình này không chỉ được miễn 100% học phí, mà còn nhận hỗ trợ sinh hoạt 8 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học. Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình do ĐH VinUni và Tập đoàn Vingroup đồng cấp, ghi nhận năng lực thực chiến của học viên, đồng thời tạo điều kiện kết nối với các cơ hội nghề nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup cũng như nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Sự thành công của chương trình “Đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến” đến từ ba yếu tố cốt lõi, bao gồm chất lượng học viên, chất lượng giảng viên, huấn luyện viên và mô hình đào tạo thực chiến, với các bài toán thật, dữ liệu thật, chuyên gia thật và cơ hội việc làm thật từ hệ sinh thái doanh nghiệp.

Thứ nhất, về chất lượng đầu vào, sau hơn 3 tháng tuyển sinh, chương trình thu hút gần 40% học viên đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, bao gồm kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Số còn lại chủ yếu là sinh viên năm cuối các ngành STEM đến từ 141 trường đại học trong nước và 20 trường đại học quốc tế.

Thứ hai, về chất lượng giảng viên, huấn luyện viên, chương trình quy tụ gần 200 giảng viên, huấn luyện viên, chuyên gia và quản lý dự án đến từ VinUni, Vingroup, cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Amazon, Google, Aurora AI, Foxconn, Backbase, Zalo AI, SHB, CMC và Viettel.

Thứ ba, về chương trình, thông qua mô hình Challenge-Based Learning (học qua giải quyết thách thức thực tế), toàn bộ quá trình đào tạo được VinUni và doanh nghiệp đồng kiến tạo, theo đúng cách doanh nghiệp giao việc, sử dụng và tuyển dụng nhân sự.

Theo đó, học viên không chỉ học trên các bài toán mô phỏng mà trực tiếp giải quyết các bài toán AI của doanh nghiệp. Cụ thể, trong 12 tuần đào tạo, học viên trải qua ba tuần học nền tảng, ba tuần làm việc trong môi trường mô phỏng doanh nghiệp tại VinUni và 6 tuần trực tiếp tham gia các dự án công nghệ tại doanh nghiệp. Ngoài ra, tại doanh nghiệp, cứ mỗi hai tuần, học viên được chấm điểm toàn diện về năng lực chuyên môn, chất lượng sản phẩm, tinh thần hợp tác, kỷ luật làm việc và hiệu quả thực thi dự án.