Việt Nam đặt mục tiêu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK đạt 15% GDP vào năm 2030

Thông tin trên được ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) , nêu tại hội thảo “Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” do SSI phối hợp cùng Daiwa Securities Group tổ chức ngày 28/7.

Theo định hướng cải cách tổng thể thị trường tài chính đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì xếp hạng thị trường chứng khoán theo chuẩn FTSE Russell, đồng thời hướng tới nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và các bậc cao hơn trong hệ thống phân loại của FTSE Russell.

Đáng chú ý, đề án cũng đặt mục tiêu giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 15% GDP, trong khi tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP.﻿

Giá trị huy động vốn bình quân qua thị trường dự kiến đạt 2 triệu tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, tổng vốn huy động của khu vực doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán đặt mục tiêu đạt 5,4 triệu tỷ đồng.

Xa hơn, đến năm 2045, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán được định hướng đạt 120% GDP, còn tổng dư nợ thị trường trái phiếu, bao gồm trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, đạt 60% GDP.

Để thực hiện các mục tiêu này, cơ quan quản lý định hướng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đa dạng hóa nguồn hàng, thúc đẩy IPO gắn với niêm yết và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán được kỳ vọng vừa mở thêm kênh huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp, vừa bổ sung nguồn hàng chất lượng cho thị trường.

Các doanh nghiệp FDI niêm yết có thể góp phần đa dạng hóa danh mục cổ phiếu, gia tăng vốn hóa và thanh khoản, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, công bố thông tin và sức hấp dẫn của thị trường đối với cả dòng vốn FDI lẫn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Định hướng chính sách là khuyến khích doanh nghiệp FDI thực hiện IPO gắn với niêm yết, qua đó huy động vốn để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Đẩy mạnh cải cách, "mở đường" cho doanh nghiệp FDI lên sàn﻿

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có khoảng 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, nhưng chỉ 10 doanh nghiệp FDI. Giá trị vốn hóa của nhóm này mới chiếm khoảng 0,2% tổng vốn hóa toàn thị trường, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.﻿

Trả lời câu hỏi về vai trò của doanh nghiệp FDI khi niêm yết, ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HoSE , cho biết việc có thêm doanh nghiệp FDI niêm yết trước hết sẽ giúp đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, trong đó nhiều doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, hiệu quả hoạt động tốt, qua đó có thể bổ sung nguồn cổ phiếu chất lượng cho thị trường.

Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp FDI có công ty mẹ ở nước ngoài và đã áp dụng các chuẩn mực quản trị ở mức cao. Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhóm doanh nghiệp này có thể góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin và chuẩn mực hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

Lãnh đạo HoSE kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp FDI thực hiện niêm yết trong thời gian tới. Tuy nhiên, quyết định tham gia thị trường còn phụ thuộc vào các yếu tố nội tại của từng doanh nghiệp, như nhu cầu huy động vốn, định hướng trở thành công ty đại chúng và khả năng đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản trị, công bố thông tin.

Theo ông Hồng, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều cải cách trong quá trình xem xét, phê duyệt hồ sơ IPO và niêm yết. Đây được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn, qua đó thu hút thêm doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.