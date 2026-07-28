PNJ liên tục "cháy hàng"

Bất chấp diễn biến giằng co của thị trường, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) tiếp tục "nổi sóng" trong phiên sáng 28/7 khi tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp. Dòng tiền ồ ạt chảy vào kéo thanh khoản PNJ tăng vọt lên gần 6 triệu cổ phiếu "sang tay" chỉ trong phiên sáng.

Dù vậy, với thị giá 35.200 đồng/cổ phiếu, PNJ vẫn thấp hơn khoảng 59% so với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 2, qua đó vốn hóa thị trường chỉ còn khoảng 18.000 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu xuất hiện trong bối cảnh PNJ liên tiếp phát đi những thông điệp nhằm trấn an cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Mới đây, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công đã thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành gửi thư tới cổ đông và nhà đầu tư, lên tiếng xin lỗi về những tác động đến giá cổ phiếu cũng như niềm tin của thị trường trong thời gian qua.

Trong thư, lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm của mình và đang tập trung xử lý sự việc với tinh thần minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cổ đông cũng như giá trị lâu dài của doanh nghiệp.

Theo PNJ, trước sự gia tăng đột biến nhu cầu khách hàng bán lại trang sức trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp điều tiết thanh khoản mang tính tạm thời. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ sản phẩm đã bán kèm cam kết mua lại , đồng thời điều chỉnh quy trình tiếp nhận để phù hợp với năng lực kiểm định sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế.

Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro trong quá trình mua lại, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục và bền vững. Đây được xác định là giải pháp ngắn hạn và sẽ được xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại bình thường.

Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất hiện nay là duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và gìn giữ giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Những khó khăn hiện tại không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng như năng lực tài chính trung và dài hạn. PNJ cho biết toàn bộ giải pháp đang triển khai đều tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và bày tỏ kỳ vọng khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đáng chú ý, PNJ cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Riêng doanh thu bán lẻ trang sức trong tháng 7/2026 vẫn đạt kết quả tích cực, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước .

Ở một diễn biến khác, PNJ cũng vừa công bố quy trình mới đối với hoạt động mua lại sản phẩm. Theo thông báo, doanh nghiệp chỉ tiếp nhận giao dịch mua lại trong khung giờ từ 15h đến 17h hằng ngày tại 110 cửa hàng trên toàn quốc, tương đương khoảng 1/4 tổng số 430 cửa hàng đang hoạt động tính đến cuối quý I/2026.

Đối với phương án thanh toán, giá trị mua lại sẽ được chia thành 5 đợt. Cụ thể, khách hàng nhận 10% giá trị ngay trong ngày giao dịch (T), 20% tại T+30, 25% tại T+60, thêm 25% tại T+90 và 20% còn lại tại T+120. Như vậy, sau 60 ngày khách hàng đã nhận được 55% giá trị mua lại, tỷ lệ này tăng lên 80% sau 90 ngày và hoàn tất 100% sau 120 ngày.