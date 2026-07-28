Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt bị khởi tố, Hoá chất Đức Giang có động thái mới

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa bổ sung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến diễn ra ngày 13/8 tại Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng là việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT. Cả hai đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Đồng thời, DGC dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trước đó, vào ngày 23/7/2026, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố thông tin cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường .

Ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên .

Cùng với đó, ông Phùng Trọng Tú, Phó tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường .

Theo nội dung công bố, cả ba bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Diễn biến này xảy ra sau khi hàng loạt lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị xử lý hình sự 4 tháng trước đó. Vào ngày 17/3/2026, Bộ Công an thông tin ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT DGC, bị khởi tố và bắt tạm giam về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; và Gây ô nhiễm môi trường. Ông Đào Hữu Duy Anh, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DGC, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.