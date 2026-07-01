Một cổ phiếu "nằm sàn" 11 phiên liên tiếp, chuyện gì đang xảy ra?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu, cổ phiếu ACC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC liên tục chịu áp lực bán mạnh. Kể từ phiên 13/7, mã này đã có 11 phiên giảm sàn liên tiếp, kéo thị giá xuống còn 4.850 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong 6 năm qua, kể từ năm 2020.

Diễn biến này gây bất ngờ khi trước đó ACC chủ yếu dao động trong vùng 12.000-14.000 đồng/cổ phiếu suốt nhiều năm với thanh khoản khá thấp, chỉ vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên.

Đà giảm kéo dài cũng khiến doanh nghiệp liên tiếp nhận hai văn bản yêu cầu giải trình từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), tương ứng với hai giai đoạn 13-17/7 và 20-24/7.

Sau khi rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và các thông tin liên quan, ACC cho biết diễn biến giảm giá cổ phiếu chủ yếu xuất phát từ quan hệ cung - cầu và tâm lý giao dịch trên thị trường. Theo doanh nghiệp, giá cổ phiếu được hình thành dựa trên cung cầu và quyết định mua bán của nhà đầu tư, vì vậy công ty không có cơ sở xác định nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc cổ phiếu giảm sàn liên tiếp.

Đồng thời, ACC khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh và thi công xây dựng vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh sự kiện hay biến động bất thường nào có thể được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Doanh nghiệp cũng cho biết vẫn đang triển khai hoạt động theo đúng kế hoạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

ACC được thành lập năm 2008 trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Bê tông Nhựa nóng và Xí nghiệp Cống Bê tông Cốt thép. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cống bê tông cốt thép, bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng, cấu kiện đúc sẵn và vật liệu xây dựng.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2024-2025 doanh nghiệp duy trì doanh thu trên 700 tỷ đồng mỗi năm, trong khi lợi nhuận sau thuế dao động quanh mức 52 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, ACC ghi nhận doanh thu thuần đạt 151,64 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,83 tỷ đồng, giảm 36,3%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp đáng kể, từ 17,3% xuống còn 10,4%.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận suy giảm chủ yếu do chi phí vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn cung đá và cát khiến giá thành thi công tăng, qua đó làm giảm biên lợi nhuận.

Năm 2026, ACC đặt mục tiêu doanh thu 1.101 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 111 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 109% so với kết quả thực hiện năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành 13,7% kế hoạch doanh thu và 5,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.