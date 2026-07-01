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Quốc gia láng giềng Việt Nam ồ ạt nhập 173 tấn vàng trong tháng 6, cao nhất hơn 2 năm

| | Thị trường chứng khoán

Quốc gia láng giềng Việt Nam ồ ạt nhập 173 tấn vàng trong tháng 6, cao nhất hơn 2 năm

Giá vàng hạ nhiệt, đồng nhân dân tệ mạnh hơn và nhu cầu tích trữ của các ngân hàng được xem là những động lực chính.

Theo số liệu hải quan mới nhất, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 173 tấn vàng trong tháng 6, tăng so với 163 tấn của tháng trước và đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Đà tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh giá vàng điều chỉnh và đồng nhân dân tệ mạnh lên, qua đó cải thiện sức mua của nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung Quốc cũng tranh thủ sử dụng hạn ngạch nhập khẩu để bổ sung tồn kho, đáp ứng nhu cầu vàng vật chất trên thị trường bán lẻ.

Ông Zijie Wu, nhà phân tích tại Jinrui Futures, cho rằng hoạt động mua vào khi giá giảm là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thời gian gần đây.

Theo chuyên gia này, các ngân hàng thương mại cần tăng lượng hàng tồn kho để phục vụ hoạt động bán lẻ vàng thỏi, các chương trình tích lũy vàng, đồng thời duy trì một lượng dự trữ an toàn trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến.

Các chương trình tích lũy vàng do ngân hàng cung cấp cho phép khách hàng cá nhân mua vàng theo từng lượng nhỏ và định kỳ. Đây là một trong những kênh phổ biến giúp nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc tiếp cận kim loại quý.

Ngân hàng đẩy mạnh sử dụng hạn ngạch nhập khẩu

Hoạt động nhập khẩu vàng tại Trung Quốc được kiểm soát thông qua hệ thống hạn ngạch do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phân bổ cho các ngân hàng được cấp phép.

Theo nhiều nhận định, lượng nhập khẩu trong tháng 6 có thể còn được thúc đẩy bởi cơ chế cấp phép mới có hiệu lực từ ngày 1/6. Quy định này khuyến khích các ngân hàng sử dụng hết hạn ngạch hiện có, qua đó làm gia tăng lượng vàng đưa vào thị trường.

Trước khi bị tháng 6 vượt qua, lượng nhập khẩu tháng 5 cũng đã tăng mạnh lên khoảng 163 tấn. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 692 tấn vàng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Song Jiangzhen, nhà nghiên cứu tại Học viện Thị trường Vàng phía Nam Quảng Châu, cho biết nhu cầu vàng thỏi và các chương trình tích lũy vàng của người tiêu dùng là những yếu tố chính thúc đẩy nhập khẩu tăng.

Trong tháng 4, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc đạt khoảng 157 tấn, tăng 10% so với tháng trước và cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định chênh lệch giá vàng trong nước theo hướng có lợi tiếp tục là yếu tố quan trọng hỗ trợ nhập khẩu.

Theo ông, yếu tố mùa vụ cũng cho thấy nhu cầu của ngành trang sức vàng có dấu hiệu ổn định hơn, khi các doanh nghiệp bổ sung nguồn cung sau giai đoạn mua vào yếu trong những tháng trước.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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