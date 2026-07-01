FPT “bốc hơi” 114.000 tỷ vốn hóa từ đỉnh, bằng 3 ngân hàng cộng lại

Cổ phiếu FPT vừa có tuần thứ 3 liên tiếp giảm điểm qua đó lùi về mức 62.900 đồng/cp, thấp nhất trong vòng 33 tháng, kể từ đầu tháng 11/2023. So với đỉnh lịch sử thiết lập vào ngày 23/1/2025, cổ phiếu công nghệ hàng đầu Việt Nam đã mất gần 52% thị giá.

Vốn hóa thị trường của FPT cũng theo đó “bốc hơi” 114.000 tỷ đồng, con số tương đương tổng giá trị của 3 ngân hàng tầm trung như VIB, TPBank, Eximbank cộng lại. Với giá trị gần 108.000 tỷ đồng, FPT hiện không còn nằm trong top 10 vốn hóa dù từng có thời điểm là tập đoàn tư nhân lớn nhất lớn nhất sàn chứng khoán.

Quá trình trượt dài của FPT chịu áp lực rất lớn từ khối ngoại. Chỉ riêng từ đầu năm, cổ phiếu này đã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 16.800 tỷ đồng, lớn nhất toàn sàn. Từ vị thế một cổ phiếu được khối ngoại săn đón, FPT giờ đây “hở” room ngoại đến gần 376 triệu đơn vị (tỷ lệ 22%).

Điều này phần nào cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong góc nhìn của khối ngoại đối với cổ phiếu này dù kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng cao.

6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.055 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%.

﻿Tính riêng quý 2/2026, doanh thu thuần của FPT ghi nhận 13.789 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 2.568 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 13,4%, đạt 18.902 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 24,4% so với cùng kỳ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 26.338 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Khẳng định vị thế là công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu, FPT liên tục thắng thầu 14 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 9.610 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như AI/Data Analytics, Cybersecurity, ... Trong đó, doanh thu từ Dịch vụ AI/Data Analytics đạt 1.842 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo phân tích mới đây của KBSV, chi tiêu CNTT toàn cầu dự kiến đạt 6.310 tỷ USD vào năm 2026, tăng 13,5% so với năm 2025, tập trung mạnh vào trung tâm dữ liệu (tăng 55,8%) và phần mềm (tăng 15,1%) nhờ nhu cầu xây dựng hạ tầng tính toán phục vụ AI.

Lĩnh vực Dịch vụ CNTT được dự báo đạt 1.870 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng 9.0%, trở thành phân khúc lớn nhất trong tổng chi tiêu CNTT toàn cầu, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu tư vấn, triển khai, hiện đại hóa hệ thống, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

KBSV cho rằng, trong tương lai, xu hướng sử dụng các mô hình AI mã nguồn mở kết hợp với các giải pháp độc quyền, nhằm tối ưu chi phí, hiệu năng và khả năng kiểm soát dữ liệu sẽ được ưu tiên.

Đối với mảng Dịch vụ CNTT trong nước, FPT ghi nhận doanh thu đạt 4.236 tỷ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng (tăng 100,5% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm, đặc biệt từ các cơ hội mở rộng ở cả khối khách hàng tư nhân và khu vực công.

Mới đây, FPT đã được Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong đáp ứng các yêu cầu pháp lý theo Luật Dữ liệu.

Chứng nhận này tạo nền tảng để FPT cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu an toàn, góp phần hoàn thiện năng lực triển khai các giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 1.264 tỷ đồng (tăng 0,1% so với cùng kỳ).