VN-Index mất hơn 100 điểm trong một tuần: Điều gì chờ đợi nhà đầu tư?

Áp lực bán chưa kết thúc

Tuần qua ghi nhận một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam tính từ đầu năm 2026. Chỉ trong ba phiên đầu tuần, VN-Index mất gần 120 điểm khi áp lực bán cổ phiếu lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành.

Đỉnh điểm là phiên 22/7, chỉ số giảm hơn 62 điểm, xuyên thủng mốc 1.700 điểm trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, nhiều mã giảm hết biên độ.

Những phiên cuối tuần, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp một phần đà giảm. Tuy nhiên, mỗi khi VN-Index tiến sát vùng 1.700 điểm, lượng cung giá cao lại gia tăng, khiến đà hồi phục nhanh chóng suy yếu.

Cú lao dốc hơn 100 điểm trong tuần qua đã kéo VN-Index xuống dưới mốc 1.700 điểm.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.686,1 điểm, giảm 101,3 điểm, tương đương 5,6%. Đây cũng là tuần giảm thứ tư liên tiếp của thị trường. HNX-Index mất 18,7 điểm, tương đương 6,4%, xuống còn 272,9 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh hơn 23% so với tuần trước, nhưng không phản ánh dòng tiền mới nhập cuộc, mà chủ yếu đến từ hoạt động bán giải chấp và cắt lỗ. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên giảm giá, với hầu hết nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán , bất động sản, khu công nghiệp, hóa chất, năng lượng hay cảng biển đều chịu áp lực bán mạnh.

Điểm đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục rút ròng quyết liệt. Trong cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.800 tỷ đồng, riêng trên HoSE lên tới gần 3.750 tỷ đồng. Phiên 22/7 ghi nhận giá trị bán ròng gần 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa lượng bán ròng của cả tuần.

Sẽ có "nhịp hồi phục trong nghi ngờ"



Dù trong ngắn hạn thị trường chưa mấy tích cực, song nhiều ý kiến cho rằng, sau 4 tuần điều chỉnh liên tiếp, thị trường đã bước vào vùng có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree - cho rằng, sau khi chiết khấu mạnh, kịch bản có xác suất cao hơn là VN-Index sẽ chuyển sang trạng thái tích lũy, thay vì tiếp tục giảm sâu.

Theo ông, vùng 1.650-1.660 điểm sẽ tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng của chỉ số. Nếu lực cầu duy trì, VN-Index có thể từng bước kiểm định lại vùng kháng cự 1.700-1.720 điểm trong tuần tới.

Động lực đầu tiên đến từ mặt bằng định giá. Sau nhịp giảm mạnh, nhiều cổ phiếu đã quay về vùng giá hấp dẫn hơn, tạo điều kiện để dòng tiền bắt đáy tham gia. Ngoài ra, tuần tới cũng là cao điểm công bố báo cáo tài chính quý II. Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực có thể trở thành điểm tựa, giúp dòng tiền phân hóa và hỗ trợ thị trường ổn định hơn.

Chứng khoán SHS cũng cho rằng, VN-Index đang nỗ lực cân bằng quanh vùng 1.650-1.670 điểm sau khi rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Nếu áp lực bán giải chấp giảm bớt, chỉ số có thể phục hồi lên vùng 1.730-1.750 điểm.

Tuy nhiên, SHS lưu ý xu hướng chủ đạo vẫn là giảm. Dòng tiền vẫn khá thận trọng và chưa sẵn sàng quay trở lại. Các phiên giảm đi kèm thanh khoản cao, trong khi những phiên hồi phục lại có khối lượng giao dịch thấp.

Chứng khoán Kafi nhận định, đà điều chỉnh đã tạm chững lại khi lực cầu bắt đáy gia tăng tại vùng hỗ trợ đầu năm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa bứt phá và độ lan tỏa của dòng tiền vẫn hạn chế, nên chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng 1.650-1.700 điểm.

Dù khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật được đánh giá cao hơn, giới phân tích đều cho rằng nhà đầu tư chưa thể chủ quan. Rủi ro lớn nhất vẫn đến từ diễn biến bên ngoài. Căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu Brent có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng. Nếu giá xăng dầu duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại, ảnh hưởng đến các thị trường tài chính.

Một yếu tố khác là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào cuối tháng 7. Bất kỳ tín hiệu cứng rắn nào về lãi suất cũng có thể tạo áp lực lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, dư nợ cho vay ký quỹ vẫn ở mức cao là yếu tố cần theo dõi. Nếu thị trường tiếp tục suy yếu, áp lực giải chấp có thể tái diễn, khiến quá trình tạo đáy kéo dài hơn.