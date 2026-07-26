Dệt May Hòa Thọ hoàn tất phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (MCK: HTG) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 17/7/2026, Dệt May Hòa Thọ đã phân phối thành công gần 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 2.931 cổ đông (trong đó có 77 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do xử lý phần cổ phần, cổ phiếu lẻ).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 5 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý III/2026.

Ảnh minh họa: HTG

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 72 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Dệt May Hòa Thọ tăng từ hơn 360 tỷ đồng lên mức hơn 432 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 17/7/2026, Dệt May Hòa Thọ đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền đợt 2 với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng, Dệt May Hòa Thọ sẽ chi khoảng hơn 18 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức tiền mặt lần này.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Dệt May Hòa Thọ ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.484 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 236 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 31 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm nhẹ so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác hơn 5,7 tỷ đồng, tăng 78,1%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Dệt May Hòa Thọ báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 135,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,7% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Dệt May Hòa Thọ mang về doanh thu thuần gần 2.823,4 tỷ đồng, tăng 9,1% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 199,6 tỷ đồng, tăng 6,1%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Dệt May Hòa Thọ tăng 10,5% so với đầu năm, lên mức gần 4.129,4 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 1.252,1 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 937,9 tỷ đồng, chiếm 22,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 2.855,6 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính 1.856,4 tỷ đồng, chiếm 65% tổng nợ.