Một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" hơn 500 tỷ trong phiên Index giảm 17 điểm

Thị trường đã phục hồi nhẹ đầu phiên 27/7. Tuy nhiên áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều ở nhiều nhóm mã, thanh khoản gia tăng khiến VN-Index đóng cửa giảm 17,10 điểm (-1,01%) về mức 1.669,01 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 780 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 524 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại VPX với giá trị 572 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (65 tỷ đồng), OPC (42 tỷ đồng), FUEMAV30 (27 tỷ đồng), SSI (27 tỷ đồng), HPG (24 tỷ đồng), MCH (22 tỷ đồng), GAS (12 tỷ đồng), VHM (6 tỷ đồng) và LPB (3 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, SJS là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 96 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (29 tỷ đồng), VNM (19 tỷ đồng), TCB (17 tỷ đồng), FPT (16 tỷ đồng), PNJ (14 tỷ đồng), E1VFVN30 (13 tỷ đồng), MSN (12 tỷ đồng), SAB (10 tỷ đồng) và VPB (9 tỷ đồng).

