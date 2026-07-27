Cổ phiếu Thế giới Di động bất ngờ "có biến"

Thị trường lao dốc về cuối phiên, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cũng bất ngờ trở thành tâm điểm bán tháo trong phiên 27/7.

Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến MWG giảm kịch sàn xuống 63.300 đồng/cổ phiếu trong tình trạng "trắng bên mua", với lượng dư bán giá sàn hàng trăm nghìn đơn vị. Thị giá cổ phiếu theo đó lùi về vùng thấp nhất trong gần 14 tháng, kể từ đầu tháng 6/2025.

Đà giảm cũng khiến vốn hóa của "ông lớn" bán lẻ này co hẹp xuống còn khoảng 93.400 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 32% so với đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 2 và không còn nằm trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói, nhịp giảm mạnh của MWG không xuất phát từ thông tin bất lợi nào liên quan đến doanh nghiệp. Trái lại, công ty vẫn duy trì nền tảng kinh doanh tích cực và đang bước vào thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cụ thể, ngày 30/7 tới đây, MWG sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 1.500 tỷ đồng để thanh toán vào ngày 6/8. Theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2025 là 20%.

Ở góc độ hoạt động kinh doanh, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026, tăng lần lượt 19% và 30% so với năm trước.

Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu hợp nhất 95.305 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 52% kế hoạch năm. Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi hai động lực chính là chuỗi Điện Máy Xanh cùng Bách Hóa Xanh.

Vì sao một doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng cổ phiếu lại liên tục giảm sâu?

Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Nghiên cứu thị trường, Chứng khoán Kafi, thị trường luôn định giá dựa trên kỳ vọng về tương lai nhiều hơn là kết quả kinh doanh hiện tại.

Ông cho rằng những doanh nghiệp đầu ngành như MWG thường được giao dịch ở mức định giá cao nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường xấu đi hoặc dòng tiền rút khỏi các tài sản rủi ro, chính nhóm cổ phiếu có định giá cao lại trở thành đối tượng chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Không chỉ vậy, MWG còn là cổ phiếu có thanh khoản lớn, được nhiều quỹ đầu tư và tổ chức nắm giữ với tỷ trọng cao. Trong các nhịp thị trường biến động mạnh, đây thường là nhóm được ưu tiên bán để giảm tỷ trọng danh mục vì có thể giao dịch với khối lượng lớn mà không làm gián đoạn thanh khoản.

Đồng thời, việc được sử dụng phổ biến làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ký quỹ (margin) cũng khiến áp lực bán gia tăng khi thị trường bước vào giai đoạn xử lý margin.

Ở góc nhìn dài hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực đối với doanh nghiệp.

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) nhận định với mảng bán lẻ không thiết yếu, sức mua vẫn chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất và giá bất động sản duy trì ở mức cao. Dù vậy, riêng ngành điện tử tiêu dùng được kỳ vọng hưởng lợi từ việc siết chặt quản lý thuế thương mại điện tử và tăng cường chống hàng giả, tạo điều kiện để các chuỗi bán lẻ lớn như MWG, FRT và DGW mở rộng thị phần.

Trên cơ sở đó, MBS tiếp tục đưa MWG vào danh sách cổ phiếu khuyến nghị cho chiến lược đầu tư năm 2026. Công ty chứng khoán này đánh giá mức định giá hiện tại của MWG vẫn hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng, với PEG dự phóng giai đoạn 2026-2027 ở khoảng 0,4 lần.

Động lực chính đến từ việc Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn bứt phá lợi nhuận sau khi mô hình kinh doanh được hoàn thiện, cùng kỳ vọng IPO mảng Thế Giới Di Động - Điện Máy Xanh và liên doanh EraBlue, những yếu tố có thể tạo dư địa để cổ phiếu được định giá lại trong trung và dài hạn.