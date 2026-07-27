Phát Đạt miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

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Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, HĐQT Phát Đạt đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu kể từ 25/7/2026 theo đơn từ nhiệm.

Tại đơn từ nhiệm gửi PDR ngày 24/7/2026, ông Hữu cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/6, Phát Đạt đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Dự án trải trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha.

Đây là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại – bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Theo cấu trúc giao dịch, Phát Đạt tham gia đồng phát triển đối với hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, Phát Đạt sẽ giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Theo thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết, Phát Đạt tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Trước đó, ngày 22/6/2026, Phát Đạt công bố thông tin bất thường về việc cổ đông thông qua giao dịch mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Theo Nghị quyết, tổng giá trị giao dịch dự kiến là 10.400 tỷ đồng, tương ứng từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đang phát triển dự án bất động sản hỗn hợp cao cấp, gồm nhà ở và thương mại dịch vụ.



