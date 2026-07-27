PC1 có Tổng Giám đốc mới sinh năm 1991

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố loạt quyết định kiện toàn bộ máy điều hành sau biến động nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới cùng Giám đốc Tài chính (CFO) và Kế toán trưởng, tất cả đều có hiệu lực từ ngày 24/7.

Theo quyết định của HĐQT, ông Lê Văn Dũng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của PC1. Ông Lê Văn Dũng sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Dũng phụ trách Phòng Kế toán Ban Tài chính của công ty.

Đồng thời, PC1 cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO). Bà Hương sinh năm 1984, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kế toán.

Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Hương được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng của công ty. Bà Hương sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Trước đó, PC1 đã công bố bà Trịnh Khánh Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với việc thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT, doanh nghiệp cũng bổ sung ông Trịnh Tiến Dũng làm Thành viên HĐQT, đồng thời bầu bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương làm Thành viên HĐQT độc lập.

Ở chiều ngược lại, PC1 miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao kể từ ngày 24/7. Ngoài ông Trịnh Văn Tuấn, danh sách còn có ông Vũ Ánh Dương (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), ông Nguyễn Minh Đệ và ông Võ Hồng Quang (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc), ông Đặng Quốc Trường và bà Trịnh Ngọc Anh (Phó Tổng giám đốc), bà Trần Thị Minh Việt (Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính). Riêng ông Trịnh Quang Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, ban lãnh đạo PC1 khẳng định vụ việc là sai phạm của các cá nhân, không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Theo Phó chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đã trở lại bình thường, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.﻿