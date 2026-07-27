Thu nhập của nhân viên ACB là 81 triệu hay 40 triệu/tháng?

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026. Đáng chú ý, báo cáo cho thấy thu nhập của cán bộ, nhân viên nhà băng này ở mức khá cao trên thị trường.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2026, ACB có 13.345 nhân viên. Trong quý II/2026, quỹ lương mà ACB chi trả cho người lao động đạt hơn 1.201 tỷ đồng. Ngoài khoản lương nói trên, ACB chi thu nhập khác cho người lao động là trên 2.041 tỷ đồng, nâng tổng thu nhập mà nhà băng này trả cho đội ngũ nhân viên toàn hệ thống lên tới hơn 3.242 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần thuyết minh báo cáo tài chính của ACB thể hiện tương đối rõ ràng dữ liệu lũy kế (doanh thu, chi phí, dòng tiền) của ngân hàng là trong 6 tháng, không phải trong quý II/2026.

Dựa vào đó, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên ACB ở mức 40,5 triệu đồng, không phải mức 81 triệu đồng/tháng như nhiều người nhầm lẫn. Mức này thấp hơn một chút so với thu nhập của chính họ trong quý I/2026, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.

Hiện trong hệ thống, HSBC Việt Nam là một trong những ngân hàng chi trả cao nhất cho nhân viên. Mức chi trả của HSBC Việt Nam trong năm 2025 cũng chỉ ở mức 77 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng của nhân viên ACB. (Ảnh: Tổng hợp từ BCTC)

Về kết quả hoạt động kinh doanh, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 4.292 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đạt 10.735 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (khoảng 45 tỷ đồng) và hoàn thành khoảng 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm./