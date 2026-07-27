Ladophar lên lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, MCK: LDP) vừa có văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Được biết, cổ phiếu LDP nằm trong diện cảnh báo theo Quyết định số 884/QĐ-SGDHN ngày 7/7/2026 của HNX do Ladophar chưa khắc phục được nguyên nhân đưa vào diện bị cảnh báo gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm và công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Về tình hình thực hiện các biện pháp khắc phục, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ladophar đã đạt được các kết quả tích cực so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ tăng 18 tỷ đồng (tương ứng tăng 16%), trong đó doanh thu hàng sản xuất tăng 11,5 tỷ đồng và doanh thu hàng thương mại tăng 6,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: LDP

Bên cạnh đó, doanh thu thuần đạt gần 129,1 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ (doanh thu hàng sản xuất và thương mại đều tăng); lợi nhuận gộp đạt gần 48,5 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 4,7 tỷ đồng, tăng 110% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,8 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy hoạt động kinh doanh của Ladophar đang phục hồi mạnh mẽ, góp phần cải thiện lợi nhuận chưa phân phối và khắc phục dần các nguyên nhân dẫn đến tình trạng cảnh báo.

Về biện pháp khắc phục, Ladophar cho biết sẽ triển khai toàn diện Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tập tập trung đồng thời khắc phục cả hai tình trạng cảnh báo và kiểm soát.

Trong đó, công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án để thu hồi tài sản của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư; phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 nhận ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ngoài ra, Ladophar sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy doanh số tăng trưởng theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 (mục tiêu tổng doanh thu 324,9 tỷ đồng).

Về lộ trình và mục tiêu dự kiến, trong tháng 8/2026, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; từ quý III - quý IV/2026, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2026 với ý kiến kiểm toán sạch; đến hết năm 2026, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, củng cố lợi nhuận chưa phân phối dương.



