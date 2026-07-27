3 ngày sau khi nữ Chủ tịch 27 tuổi nhậm chức, CII bật đèn xanh mua thêm cổ phiếu PC1

Chỉ ba ngày sau cuộc thay đổi lớn ở thượng tầng PC1, một trong những cổ đông tổ chức lớn nhất tại doanh nghiệp này đã phát tín hiệu tiếp tục rót vốn.

Ngày 27/7, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) ban hành Nghị quyết số 199, chấp thuận để CII và/hoặc các công ty thành viên gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1. Quyết định được đưa ra theo tờ trình ngày 22/7 của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong thông báo gửi cổ đông, CII dẫn kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường của PC1 tổ chức ngày 24/7 và nhận định bộ máy tổ chức, hoạt động của tập đoàn này “đã đi vào ổn định”. CII cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng HĐQT mới của PC1 để khai thác thế mạnh của mỗi bên.

CII bật đèn xanh mua thêm sau khi PC1 có nữ Chủ tịch 27 tuổi

Đại hội đồng cổ đông bất thường của PC1 diễn ra sáng 24/7, với trọng tâm là kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 sau biến động nhân sự cấp cao.

Cổ đông đã bầu bổ sung bốn thành viên HĐQT, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT mới họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1.

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Bà tốt nghiệp cử nhân Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ, từng làm việc tại KPMG và Chứng khoán Vietcap trước khi gia nhập PC1 vào tháng 4/2026. Chỉ khoảng ba tháng sau, bà trở thành Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Việc CII thông qua chủ trương mua thêm cổ phiếu diễn ra ba ngày sau khi bà Linh nhậm chức. Điểm mới nằm ở chỗ HĐQT CII phê duyệt chủ trương vào ngày 27/7, sau khi PC1 hoàn tất kiện toàn nhân sự, đồng thời công khai đánh giá bộ máy tổ chức của doanh nghiệp đã ổn định.

CII bắt đầu xuất hiện rõ nét trong cơ cấu cổ đông PC1 từ đầu tháng 6/2026.

Ngày 5/6, nhóm CII báo cáo trở thành cổ đông lớn của PC1. Tại thời điểm đó, CII khẳng định việc mua cổ phiếu PC1 là một khoản đầu tư tài chính dựa trên tiềm năng của danh mục tài sản năng lượng mà doanh nghiệp này sở hữu.

Sau khi vượt ngưỡng cổ đông lớn, CII và công ty con tiếp tục mua thêm cổ phiếu PC1 qua nhiều đợt.

Gần nhất, ngày 22/7, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) mua thêm 747.300 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 22.572.300 cổ phiếu, tương đương 5,49% vốn PC1.

Cùng thời điểm, công ty mẹ CII sở hữu 23.045.000 cổ phiếu, tương đương 5,6% vốn. Tổng cộng, nhóm CII nắm 45.617.300 cổ phiếu PC1, chiếm 11,09% vốn điều lệ.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai tháng, tỷ lệ sở hữu của nhóm CII tại PC1 đã tăng từ khoảng 4,83% lên 11,09%. Với tỷ lệ này, nhóm CII hiện là một trong những cổ đông tổ chức có ảnh hưởng đáng kể tại tập đoàn.

Đáng chú ý, nghị quyết mới không đưa ra mức sở hữu mục tiêu, số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm, thời gian thực hiện hay hạn mức đầu tư. Văn bản chỉ chấp thuận về mặt chủ trương để CII và/hoặc các công ty thành viên tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại PC1.

Điều này đồng nghĩa lượng cổ phiếu PC1 mà nhóm CII sẽ mua thêm vẫn chưa được xác định và phụ thuộc vào diễn biến thị trường cũng như các quyết định tiếp theo của doanh nghiệp.

CII đang nhìn thấy gì ở PC1?

Theo lý giải được CII công bố từ đầu tháng 6, sức hấp dẫn của PC1 nằm ở danh mục tài sản năng lượng đang vận hành, trong đó có các dự án điện mặt trời được hưởng giá FIT (viết tắt của Feed-in Tariff, tức giá mua điện ưu đãi cố định dành cho các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió), cùng những dự án dự kiến đưa vào hoạt động trong tương lai gần.

CII đánh giá đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng. Đồng thời, năng lượng cũng là lĩnh vực hạ tầng CII còn thiếu và đã mong muốn đầu tư trong nhiều năm.

PC1 hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ tổng thầu xây lắp điện, sản xuất công nghiệp đến đầu tư năng lượng, khoáng sản và bất động sản. Trong khi đó, hoạt động truyền thống của CII tập trung vào hạ tầng giao thông, nước sạch, bất động sản và đầu tư tài chính.

Vì vậy, xét theo nội dung CII công bố, khoản đầu tư vào PC1 trước hết giúp doanh nghiệp hạ tầng TP.HCM mở rộng sự hiện diện sang lĩnh vực năng lượng mà không phải trực tiếp xây dựng một hệ sinh thái mới từ đầu.

Nắm hơn 11% nhưng không muốn tham gia quản trị

Dù liên tục gia tăng sở hữu, CII nhiều lần khẳng định không có chủ trương tham gia vào hoạt động quản trị tại PC1.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết không có kế hoạch đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào HĐQT hay Ban Kiểm soát của PC1. Quan điểm này tiếp tục được nhắc lại trong thông báo ngày 27/7, ngay cả khi nhóm CII đã sở hữu hơn 11% vốn.

CII đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp và đồng hành với HĐQT mới của PC1 nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hai doanh nghiệp. Văn bản không công bố nội dung hợp tác cụ thể, cũng chưa đề cập đến một dự án chung nào giữa hai bên.

Do đó, chưa có cơ sở để gọi động thái mới là một cuộc thâu tóm hay cho rằng CII muốn giành quyền chi phối PC1. Tỷ lệ 11,09% vẫn thấp hơn nhiều so với khối cổ phần 22,35% mà tân Chủ tịch Trịnh Khánh Linh đang sở hữu trực tiếp và đại diện theo ủy quyền.

Tuy nhiên, việc HĐQT CII chính thức bật đèn xanh mua thêm cho thấy quá trình gia tăng hiện diện của nhóm này tại PC1 chưa dừng lại.

Trong lúc PC1 vừa hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực cho nữ Chủ tịch sinh năm 1999, quyết định của CII là tín hiệu đáng chú ý: Một cổ đông lớn không rút lui sau biến động thượng tầng, mà ngược lại còn chuẩn bị tăng thêm tỷ lệ sở hữu.

Quan trọng hơn, chính CII đã công khai đánh giá bộ máy PC1 “đã đi vào ổn định” sau đại hội ngày 24/7. Đây có thể xem là tín hiệu tín nhiệm đầu tiên từ một cổ đông tổ chức lớn đối với cơ cấu lãnh đạo mới của tập đoàn, dù mục tiêu đầu tư được tuyên bố vẫn thuần túy là tài chính.