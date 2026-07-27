VikkiBankS chốt thời gian chào bán 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ.

Cụ thể, VikkiBankS đăng ký chào bán 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương gấp 6 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu nói trên dự kiến được chào bán cho 12 nhà đầu tư riêng lẻ.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/07/2026 đến ngày 30/09/2026. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về tối đa 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, 1.500 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 1.000 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 255 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán, 165 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và 80 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, phần mềm.

Nguồn: VikkiBankS

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu thành công, VikkiBankS sẽ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.

Phương án tăng vốn này được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản ngày 11/6 đồng thời thay thế cho kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026.

Mới đây, VikkiBankS công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với tổng doanh thu gần 66 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí trong kỳ chiếm hơn 19 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế gần 37 tỷ đồng trong quý II/2026.

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) là tên mới của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) từ tháng 2/2025. Cùng với việc đổi tên, doanh nghiệp đổi trụ sở chính về số 62-70 Nguyễn Công Trứ, quận 1 cũ, TP.HCM.

Việc đổi tên được thực hiện sau khi ngân hàng mẹ trước đây của công ty chứng khoán này là Ngân hàng TNHH MTV Đông Á (DongA Bank) đã đổi tên thành Vikki Bank theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau quá trình chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank).