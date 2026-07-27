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CTCK chỉ ra mốc điểm quan trọng để xác định vùng đáy của VN-Index

| | Thị trường chứng khoán

CTCK chỉ ra mốc điểm quan trọng để xác định vùng đáy của VN-Index

Vì vậy, khu vực 1.600-1.650 điểm tiếp tục được xem là vùng hỗ trợ quan trọng để đánh giá khả năng hình thành đáy của thị trường.

Theo Chứng khoán MB (MBS), bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn một số điểm nghẽn cần được tháo gỡ để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

MBS cho rằng thời gian tới, trọng tâm sẽ là việc hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm khơi thông các nguồn lực của nền kinh tế. Dự kiến đầu tháng 8/2026, Quốc hội khóa XVI sẽ tổ chức Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất để xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Với nền tảng kinh tế vĩ mô khả quan và áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, MBS đánh giá dư địa điều hành chính sách đang trở nên thuận lợi hơn, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Ở góc độ ngắn hạn, MBS cho rằng nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực về nguồn vốn. Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 18/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết nguồn tiết kiệm trong nước hiện chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chưa thực sự dồi dào, các ngân hàng vẫn phải duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức cao để thu hút dòng tiền, khiến chi phí vốn của nền kinh tế tiếp tục neo ở mức cao.

Bên cạnh đó, việc Mỹ áp dụng mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Việt Nam cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh cho hoạt động xuất khẩu. Theo MBS, mức thuế này cao hơn nhóm quốc gia chịu thuế 10%, trong đó có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia hay Ấn Độ. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường chứng khoán khá ổn định.

Một số nhóm cổ phiếu được cho là chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế như bất động sản khu công nghiệp, dệt may, thủy sản và cảng biển vẫn ghi nhận diễn biến tích cực ở một số mã. Điều này cho thấy dòng tiền hiện quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố như lạm phát, lãi suất, giá dầu và chính sách của Fed.

Về diễn biến thị trường, MBS cho biết VN-Index đã giảm hơn 100 điểm sau các phiên điều chỉnh mạnh đầu tuần trước khi dần ổn định quanh vùng 1.650-1.660 điểm. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa thực sự tích cực, do đó dòng tiền được dự báo sẽ tiếp tục thận trọng, trong khi thanh khoản nhiều khả năng duy trì ở mức thấp trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn trung hạn, công ty chứng khoán này nhận định xu hướng dao động của VN-Index trong biên độ khoảng 200 điểm vẫn chưa thay đổi khi vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm chưa bị phá vỡ. Vì vậy, khu vực 1.600-1.650 điểm tiếp tục được xem là vùng hỗ trợ quan trọng để đánh giá khả năng hình thành đáy của thị trường.

Trong kịch bản cơ sở, nếu VN-Index giữ được vùng đáy 1.658 điểm thiết lập trong tuần trước, thị trường có thể dần hình thành vùng cân bằng sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp . Ngược lại, nếu mốc này bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ mạnh hơn quanh 1.600 điểm.

MBS cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi nhà đầu tư kiên nhẫn và ưu tiên quản trị rủi ro. Việc tích lũy các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt tại vùng định giá hợp lý vẫn là chiến lược đáng cân nhắc trong bối cảnh thị trường đang tìm điểm cân bằng.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu

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