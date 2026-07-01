Khối ngoại đã bán khoảng 35 triệu cổ phiếu PNJ, vẫn còn nắm hơn 211 triệu đơn vị

Dữ liệu về room ngoại tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) cho thấy, hiện room ngoại còn trống tại PNJ đã tăng lên hơn 39,71 triệu cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong hơn ba tuần sau biến cố liên quan tới kim cương nổ ra, lượng cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm khoảng 35,51 triệu đơn vị, tương đương gần 7% số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Số lượng cổ phiếu do khối ngoại nắm giữ hiện còn khoảng 211,11 triệu đơn vị, khoảng 41% vốn doanh nghiệp.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ vẫn đang liên tục giảm sàn với khối lượng đột biến. Thị giá đã rơi xuống mức 30.750 đồng/cổ phiếu trong phiên cuối tuần vừa qua. Hơn 41,3 triệu cổ phiếu được sang tay - ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất của PNJ kể từ khi doanh nghiệp niêm yết. Mặc dù lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên chiều nhưng không đủ giúp cổ phiếu thoát khỏi mức giá sàn. So với đầu tháng, PNJ đã mất hơn 51% giá trị, vốn hóa còn khoảng 15.735 tỷ đồng. Như vậy, hơn 16.550 tỷ đồng vốn hóa đã bị cuốn khỏi doanh nghiệp trong chưa đầy một tháng.

Về vụ án buôn lậu kim cương được công bố liên quan đến một nguyên Giám đốc P-Lab, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn.,PNJ khẳng định số kim cương trong vụ án không được đưa vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp; các sản phẩm kim cương do PNJ phân phối được kiểm định, lưu hồ sơ và có thể truy xuất thông số kỹ thuật. Doanh nghiệp sau đó thành lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab, với sự tham gia của hai thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động của đơn vị này.

Ban lãnh đạo PNJ nhiều lần gửi lời xin lỗi tới khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại sản phẩm. Dù vậy, chính sách mua lại của PNJ có sự thay đổi lớn trong bối cảnh nhu cầu bán lại tăng đột biến. Cụ thể, doanh nghiệp áp dụng phương án thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong tối đa 120 ngày. Khách hàng được nhận 10% giá trị tại thời điểm giao dịch, 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% còn lại sau 120 ngày. PNJ cho biết đây là giải pháp quản trị thanh khoản trong giai đoạn thị trường biến động.

Về tình hình kinh doanh, theo thông tin PNJ gửi tới cổ đông và nhà đầu tư, doanh thu bán lẻ trong tháng 7 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch với doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 21% so với thực hiện năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử PNJ.