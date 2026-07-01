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Lạ: Lần đầu tiên sau 165 ngày, quỹ Đài Loan trở lại mua cổ phiếu Việt Nam

| | Thị trường chứng khoán

Lạ: Lần đầu tiên sau 165 ngày, quỹ Đài Loan trở lại mua cổ phiếu Việt Nam

Quỹ này đã trải qua hơn 10 quý liên tiếp ghi nhận dòng vốn âm.

Sau hơn 5 tháng liên tục bị rút vốn hoặc không phát sinh giao dịch, Fubon FTSE Vietnam ETF bất ngờ ghi nhận dòng tiền vào ròng trong phiên 23/7. Dù giá trị giải ngân chưa lớn, động thái này vẫn gây chú ý trong bối cảnh các quỹ ETF ngoại đầu tư vào Việt Nam chịu áp lực rút vốn kéo dài.

Dữ liệu cập nhật cho thấy Fubon FTSE Vietnam ETF đã phát hành ròng 2,5 triệu chứng chỉ quỹ trong phiên 23/7/2026, tương ứng lượng vốn vào khoảng 44 triệu Đài tệ (TWD). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, ước tính gần 36 tỷ đồng đã được quỹ sử dụng để mua thêm cổ phiếu Việt Nam.

Đây là phiên hút vốn đầu tiên của Fubon ETF kể từ ngày 9/2/2026. Tính cả hai mốc thời gian, quỹ đã trải qua 165 ngày chỉ bị rút ròng hoặc không ghi nhận giao dịch chứng chỉ quỹ.

Fubon FTSE Vietnam ETF là một trong những ETF ngoại có quy mô lớn hàng đầu đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng tài sản khoảng 10,7 tỷ TWD, tương đương khoảng 8.700 tỷ đồng. Quỹ được thành lập vào tháng 3/2021 và áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam 30 gồm các cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản lớn trên HoSE.

Danh mục hiện tại của Fubon ETF gồm 29 cổ phiếu, với tổng tỷ trọng đầu tư đạt gần 99,51% tài sản quỹ. Cơ cấu danh mục cho thấy dòng vốn tập trung đáng kể vào nhóm bất động sản, ngân hàng, thép và chứng khoán.

Lạ: Lần đầu tiên sau 165 ngày, quỹ Đài Loan trở lại mua cổ phiếu Việt Nam - Ảnh 2.

VIC hiện là khoản đầu tư lớn nhất, chiếm 20,09% danh mục. Đứng thứ hai là VHM với tỷ trọng 12,84%. Như vậy, riêng hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã chiếm gần 32,93% tổng tài sản đầu tư của Fubon ETF.

Xếp tiếp theo là HPG với tỷ trọng 7,92%, VCB đạt 5,07% và MSN chiếm 4,77%. Tổng tỷ trọng của 5 khoản đầu tư lớn nhất lên tới 50,69%, tương đương hơn một nửa danh mục cổ phiếu.

Khi ra mắt năm 2021, Fubon ETF từng là một trong những kênh dẫn vốn Đài Loan lớn nhất vào Việt Nam. Quỹ liên tục phát hành thêm chứng chỉ quỹ và giải ngân mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, xu hướng đã đảo chiều từ nửa cuối năm 2023 khi dòng tiền quốc tế dịch chuyển sang các thị trường có hiệu suất cao hơn. Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 7, Fubon ETF bị rút ròng khoảng 3,65 tỷ TWD và đã trải qua hơn 10 quý liên tiếp ghi nhận dòng vốn âm.

Một phiên hút vốn chưa đủ để khẳng định xu hướng đã đảo chiều. Dù vậy, việc Fubon ETF lần đầu phát hành ròng chứng chỉ quỹ sau 165 ngày vẫn là tín hiệu đáng theo dõi, đặc biệt nếu dòng tiền tiếp tục duy trì trong những phiên tới.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
fubon

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