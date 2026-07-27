Hanoi Re (PRE) nhận danh hiệu “Best (Re)Insurer”: Lợi nhuận vượt 300 tỷ đồng, cổ tức 17%, cổ phiếu lập đỉnh lịch sử

Giải thưởng ghi dấu một giai đoạn phát triển tích cực của Hanoi Re, sau khi doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập trong năm 2025, được AM Best nâng hạng tín nhiệm vào tháng 3/2026 và cổ phiếu PRE thiết lập vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết.

Lợi nhuận vượt kế hoạch, tăng trưởng hai chữ số

Năm 2025, Hanoi Re ghi nhận tổng doanh thu 3.691 tỷ đồng, hoàn thành 111,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 301,4 tỷ đồng, vượt 23,5% kế hoạch và tăng khoảng 24,6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 239,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 7.461 tỷ đồng, tăng 11,3%; vốn chủ sở hữu đạt gần 1.667 tỷ đồng. Báo cáo tài chính năm 2025 được PwC kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm đạt 79,2 tỷ đồng, cao hơn hai lần kế hoạch đề ra. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét của hoạt động kinh doanh cốt lõi sau năm 2024 chịu ảnh hưởng lớn từ các tổn thất do bão Yagi.

Cổ tức 17%, cổ phiếu lập đỉnh

Hanoi Re duy trì mức cổ tức bằng tiền mặt 17% vốn điều lệ, tương đương 1.700 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền chi trả khoảng 177,5 tỷ đồng. Ðây là mức tăng sau tám năm liên tiếp duy trì mức cổ tức 16% - thể hiện chính sách phân phối lợi nhuận ổn định và bảo đảm lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PRE đã chạm mức 30.400 đồng/cổ phiếu trong tháng 7/2026, vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào cuối năm 2020. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, PRE đóng cửa ở mức 27.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khoảng 2.892 tỷ đồng.

Ông Trịnh Anh Tuấn- Tổng giám đốc Hanoi Re phát biểu tại Buổi lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập công ty

AM Best nâng hạng tín nhiệm

Tháng 3/2026, AM Best nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn của Hanoi Re từ "bbb" lên "bbb+", đồng thời giữ nguyên xếp hạng năng lực tài chính B++ và xếp hạng tín nhiệm quốc gia aaa.VN, với triển vọng ổn định.

Theo đánh giá của AM Best, Hanoi Re duy trì sức mạnh bảng cân đối và hiệu quả hoạt động ở mức "Strong". Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021–2025 đạt 14,4%.

Việc được nâng hạng tín nhiệm góp phần củng cố năng lực tài chính, uy tín thương hiệu và khả năng tiếp cận các khách hàng, đối tác tái bảo hiểm trên thị trường quốc tế.

Mở rộng hoạt động quốc tế, tìm kiếm đối tác chiến lược

Doanh thu từ thị trường nước ngoài hiện đóng góp gần 20% tổng doanh thu nhận tái bảo hiểm của Hanoi Re. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp đã được mở rộng tới khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung tại châu Á, Trung Đông và châu Phi.

PVI Holdings cũng đang triển khai quá trình tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài cho Hanoi Re. Bên cạnh năng lực tài chính, đối tác được kỳ vọng có nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm chuyên môn và khả năng hỗ trợ Hanoi Re mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế.

Năm 2026, Hanoi Re đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.968 tỷ đồng và tiếp tục duy trì mức cổ tức 17%. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục theo hướng tăng tỷ trọng các nghiệp vụ có hiệu quả và biên lợi nhuận tốt, mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và năng lực định phí rủi ro.