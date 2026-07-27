Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ tại LPBank

Ngày 27/7, LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Theo danh sách cập nhật, VNPost tiếp tục là cổ đông lớn nhất với hơn 195,28 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ.

Được biết, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Hai vị này không tham gia điều hành, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại Ngân hàng LPBank.

Như vậy, xét theo nhóm người có liên quan, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ tổng cộng gần 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ của LPBank.

Đây là lần đầu tiên bà Phạm Thu Hương xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ do LPBank công bố, sau khi ngân hàng thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Trước đó, trong danh sách được LPBank cập nhật ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện với tư cách cổ đông sở hữu trên 1% vốn. Vingroup và LPBank khi đó xác nhận cổ đông này là tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của LPbank cho thấy, trong quý II, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 3.147 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với quý I. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm.

Đến ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank đạt hơn 615.500 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối quý I và tiệm cận mục tiêu 615.600 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 đạt 430.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo LPBank, nguồn vốn tăng trưởng ổn định góp phần duy trì thanh khoản và tạo dư địa mở rộng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi.

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 430.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý II, dư nợ tín dụng tăng thêm khoảng 26.000 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của LPBank đạt hơn 11.210 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.767 tỷ đồng, tăng 11%, còn thu nhập ngoài lãi đạt hơn 3.440 tỷ đồng, tăng 33% và đóng góp khoảng 31% tổng thu nhập hoạt động.

Tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,85%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,23%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định. Các chỉ tiêu thanh khoản cũng được duy trì ở mức an toàn với tỷ lệ LDR đạt 76,55%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 22,25% và tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 16,13%.