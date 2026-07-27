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Phiên 27/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 800 tỷ đồng, "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 27/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 800 tỷ đồng, "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 780 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Lực bán dồn dập bung mạnh tại loạt cổ phiếu trụ khiến thị trường lao dốc về cuối phiên. Khép lại phiên 27/7, VN-Index giảm 17 điểm xuống còn 1.669 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 14.500 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 780 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 732 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu LPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 70 tỷ đồng. Theo sau, MBB và FRT là mã tiếp theo được gom mạnh 56 và 30 tỷ đồng.

Phiên 27/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 800 tỷ đồng, "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng- Ảnh 1.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VPB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 96 tỷ đồng. Theo sau là TCB và SHB, lần lượt bị bán ròng 72 tỷ đồng và 71 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 44 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, EVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng BVS, MBS, IVS.

Phiên 27/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 800 tỷ đồng, "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 20 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 12 tỷ, SHS, MST, HUT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại ﻿mua 3 mua tỷ đồng. Theo sau, F88 và AIG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Phiên 27/7: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 800 tỷ đồng, "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, QNS, , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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