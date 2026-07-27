"Cá mập" Nguyễn Văn Nghĩa liên tục bị giải chấp cổ phiếu

Công ty cổ phần LIZEN (mã: LCG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, ông Nghĩa bị Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam bán giải chấp 39.300 cổ phiếu LCG. Giao dịch diễn ra trong phiên 23/07/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.427.981 cổ phiếu (tỷ lệ 5,05%).

Tạm tính theo giá đóng cửa cùng ngày, lượng cổ phiếu ông Nghĩa bị bán giải chấp có giá trị hơn 277 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa vừa bị Chứng khoán FPTS đặt bán giải chấp 128.400 cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM) trong phiên 24/7 và đã bán khớp toàn bộ.

Về ông Nguyễn Văn Nghĩa, vị này từng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Prime Group - doanh nghiệp sản xuất gạch men hàng đầu của Việt Nam khoảng 10 năm trước, nắm giữ thị phần gạch lớn nhất nước ta khi đó. Sau khi Prime Group được tập đoàn SCG (Thái Lan) thâu tóm, ông Nghĩa tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực vật liệu xây dựng và giữ chức vụ cao tại nhiều công ty. Ngoài là Thành viên HĐQT LCG, ông Nghĩa là Thành viên HĐQT TCM.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nghĩa còn được biết tới là một nhà đầu tư cá nhân có tiếng trên thị trường khi nắm giữa một số cổ phiếu với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu LCG chốt phiên 27/7 đạt 6.750 đồng/cp.