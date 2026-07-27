Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cá mập" Nguyễn Văn Nghĩa liên tục bị giải chấp cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

"Cá mập" Nguyễn Văn Nghĩa liên tục bị giải chấp cổ phiếu

Tạm tính theo thị giá đóng cửa, lượng cổ phiếu ông Nghĩa bị bán giải chấp có giá trị gần 300 triệu đồng.

Công ty cổ phần LIZEN (mã: LCG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, ông Nghĩa bị Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam bán giải chấp 39.300 cổ phiếu LCG. Giao dịch diễn ra trong phiên 23/07/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.427.981 cổ phiếu (tỷ lệ 5,05%).

Tạm tính theo giá đóng cửa cùng ngày, lượng cổ phiếu ông Nghĩa bị bán giải chấp có giá trị hơn 277 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa vừa bị Chứng khoán FPTS đặt bán giải chấp 128.400 cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM) trong phiên 24/7 và đã bán khớp toàn bộ.

Về ông Nguyễn Văn Nghĩa, vị này từng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Prime Group - doanh nghiệp sản xuất gạch men hàng đầu của Việt Nam khoảng 10 năm trước, nắm giữ thị phần gạch lớn nhất nước ta khi đó. Sau khi Prime Group được tập đoàn SCG (Thái Lan) thâu tóm, ông Nghĩa tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực vật liệu xây dựng và giữ chức vụ cao tại nhiều công ty. Ngoài là Thành viên HĐQT LCG, ông Nghĩa là Thành viên HĐQT TCM.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nghĩa còn được biết tới là một nhà đầu tư cá nhân có tiếng trên thị trường khi nắm giữa một số cổ phiếu với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu LCG chốt phiên 27/7 đạt 6.750 đồng/cp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt cổ phiếu cơ bản FPT, MWG, SSI đều giảm 2 chữ số từ đầu năm, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Loạt cổ phiếu cơ bản FPT, MWG, SSI đều giảm 2 chữ số từ đầu năm, chuyên gia lý giải nguyên nhân Nổi bật

FPT “bốc hơi” 114.000 tỷ vốn hóa từ đỉnh, bằng 3 ngân hàng cộng lại

FPT “bốc hơi” 114.000 tỷ vốn hóa từ đỉnh, bằng 3 ngân hàng cộng lại Nổi bật

Phát Đạt miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Phát Đạt miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

15:30 , 27/07/2026
PC1 có Tổng Giám đốc mới sinh năm 1991

PC1 có Tổng Giám đốc mới sinh năm 1991

14:56 , 27/07/2026
PNJ bất ngờ “cháy hàng”

PNJ bất ngờ “cháy hàng”

14:26 , 27/07/2026
Thu nhập của nhân viên ACB là 81 triệu hay 40 triệu/tháng?

Thu nhập của nhân viên ACB là 81 triệu hay 40 triệu/tháng?

13:41 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên