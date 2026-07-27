Công ty chứng khoán ồ ạt tăng vốn

Tuần này, có 29 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 24 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 80% và thấp nhất là 3%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tăng vốn hàng ngàn tỷ

Công ty CP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) công bố nghị quyết chào bán tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với giá 11.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán APG chào bán tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư. Ảnh: APG.

Nguồn vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là 550 tỷ đồng, Chứng khoán APG sẽ dùng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản nợ của công ty. APG cũng sử dụng 250 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của APG sẽ tăng từ hơn 2.230 tỷ đồng lên mức hơn 2.730 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành thêm hơn 122 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của VIX tăng từ hơn 24.500 tỷ đồng lên gần 25.730 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán TPHCM (mã chứng khoán: HSC) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua gần 270 triệu cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức đợt hai bằng tiền với tỷ lệ 4%. Đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng. Nếu kế hoạch trên hoàn tất, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ hơn 10.800 tỷ đồng lên hơn 13.500 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) cũng được cổ đông phê duyệt phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 2.100 tỷ đồng. Ngoài ra, BMS còn có phương án chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, VikkiBankS đang chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ mức 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ cho nhiều hoạt động cốt lõi như cho vay ký quỹ, tự doanh, ứng trước tiền bán, bảo lãnh phát hành, mua sắm tài sản cố định và phần mềm.

Chứng khoán SSI cũng lên kế hoạch tăng vốn cho năm 2026 qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, với hơn 500 triệu đơn vị. SSI còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025 và năm 2026 với tổng số lượng 20 triệu đơn vị. Nếu thực hiện thành công, SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Vì sao Lộc Trời chưa tổ chức đại hội?

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa giải trình việc chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lộc Trời cho biết, ngày 12/6, Hội đồng quản trị LTG đã ban hành quyết định về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam. Cùng ngày, Lộc Trời và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét để thực hiện báo cáo soát xét giữa niên độ 2024 và báo cáo kiểm toán tài chính 2024.

Hiện tại, LTG đang tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện sớm nhất báo cáo kiểm toán năm 2024 và năm 2025, làm cơ sở để chuẩn bị tài liệu đại hội thường niên năm 2026. Lộc Trời cam kết sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để triệu tập đại hội năm 2026 ngay sau khi phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025.

Tập đoàn Lộc Trời chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo quy định, đại hội cổ đông thường niên phải được tổ chức mỗi năm một lần, trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp đặc biệt, nếu Điều lệ công ty có quy định khác hoặc được sự chấp thuận, thời hạn này có thể được gia hạn tối đa là ngày 30/6.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa cổ phiếu LTG vào diện đình chỉ giao dịch trên UPCoM, có hiệu lực từ ngày 26/6. Lý do cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, Lộc Trời không báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Công ty Chứng khoán FPT (mã chứng khoán: FTS) vừa thông báo đã thực hiện bán giải chấp cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM), số lượng bán là 128.400 cổ phiếu.

Trên thị trường, từ ngày 14/1-24/7, cổ phiếu TCM đã giảm gần 34%, từ 26.080 đồng về 17.300 đồng/cổ phiếu. Trước đó, từ ngày 23/7-21/8, ông Nghĩa đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu.