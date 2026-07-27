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VietinBank Capital nâng sở hữu tại Petrosetco lên hơn 17%

| | Thị trường chứng khoán

VietinBank Capital vừa mua vào 5,9 triệu cổ phiếu PET, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 17,26% vốn tại Petrosetco.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE).

Cụ thể, VietinBank Capital đã mua vào thành công 5,9 triệu cổ phiếu PET nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Ngày thực hiện giao dịch là 22/7/2026.

Sau giao dịch, quỹ này đã tăng sở hữu từ hơn 20,8 triệu cổ phiếu lên mức hơn 26,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,45% lên 17,26% vốn tại Petrosetco.

VietinBank Capital nâng sở hữu tại Petrosetco lên hơn 17% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PET

Trước đó, ngày 4/6/2026, VietinBank Capital đã mua vào 9,35 triệu cổ phiếu PET, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,96% lên 13,45% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE cho thấy, ngày 4/6/2026 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận 9,35 triệu cổ phiếu PET, tương ứng với số lượng cổ phiếu mà Vietinbank Capital đã mua. Giá trị giao dịch đạt 495,55 tỷ đồng, tương ứng 53.000 đồng/cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, Petrosetco vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) vào ngày 10/7/2026 vừa qua.

Theo đó, Petrosetco đã phân phối hơn 5,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho 5.952 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Còn 1.675 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 53,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Petrosetco.

Đồng thời, Petrosetco cũng đã phát hành gần 42,68 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Còn 1.655 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành của đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là gần 427 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến tháng 7-8/2026. Hoàn tất 2 đợt phát hành, Petrosetco tăng vốn điều lệ từ hơn 1.073,3 tỷ đồng lên gần 1.553,5 tỷ đồng.


PV

An ninh tiền tệ

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