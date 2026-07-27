PV Gas sắp họp ĐHĐCĐ bất thường để bàn về nhân sự

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, MCK: GAS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo đó, PV Gas dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 14/9/2026 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông theo quy định là 14/8/2026.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các tờ trình liên quan đến công tác nhân sự của PV Gas theo giới thiệu của cổ đông lớn.

PV Gas giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc quyết định/thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp, thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp (nếu cần thiết) và các nội dung khác có liên quan phù hợp tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và công ty.

Ảnh minh họa: PV Gas

Liên quan đến vấn đề nhân sự, mới đây PV Gas đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 23/7/2026. Sau quyết định này, ông Bình chỉ còn nắm giữ vị trí Thành viên HĐQT của PV Gas.

Ông Nguyễn Thanh Bình có trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, công tác tại PV Gas từ năm 2009, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/5/2023.

Trước đó, ông Bình từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác trong PV Gas như: Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí và Trưởng Ban Nhập khẩu và phát triển thị trường khí, Phó Tổng Giám đốc công ty.

Ở chiều ngược lại, PV Gas quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng- Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT của công ty kể từ ngày 23/7/2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT.

Được biết, ông Nguyễn Huy Hoàng trình độ Cử nhân Thống kê kinh tế xã hội và Thạc sĩ Tài chính lưu thông tiền tệ - tín dụng, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT của PV Gas nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ ngày 22/5/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, PV Gas mang về doanh thu thuần hơn 38.019,6 tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.994,1 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PV Gas giảm 644,8 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 92.923,4 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn ghi nhận gần 32.854,6 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 22.333,6 tỷ đồng, giảm 13,8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 7.008,4 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng nợ; chi phí phải trả ngắn hạn gần 5.271,3 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng nợ.



