Quỹ vàng khổng lồ "gom" cả chục tấn vàng khi giá bật tăng từ đáy

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã tạm dừng mua bán trong phiên giao dịch cuối tuần 24/7. Mặc dù vậy, quỹ vẫn hoàn tất một tuần tích cực khi tích trữ thêm 10,3 tấn vàng, nâng tổng quy mô nắm giữ lên gần 1.009 tấn.

Về diễn biến thị trường, dữ liệu Kitco cho thấy giá vàng giao ngay chỉ tăng nhẹ 0,08% trong phiên 24/7 để cân bằng lại sau đợt giảm mạnh trước đó. Xét trên cả tuần, giá vàng bật tăng 0,9% từ vùng đáy 8 tháng và chốt tuần vượt mốc 4.050 USD/ounce.

Lực cầu bắt đáy tại vùng giá thấp đã tạo điểm tựa ban đầu cho vàng. Tuy nhiên, đà hồi phục của kim loại quý này hiện đang duy trì trạng thái "vừa đi vừa thăm dò" do sự kéo-co giữa lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và sức mạnh đè nén từ đồng USD.

Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết với quá nhiều sự không chắc chắn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, nhiều điều sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát.

Mặc dù kỳ vọng về việc lãi suất tăng có thể gây áp lực lên giá vàng, một số nhà phân tích tin rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đang tạo ra một bước ngoặt tiềm năng cho kim loại quý này.

“ Nếu giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy lạm phát lên đồng thời gây áp lực lên hoạt động kinh tế và điều kiện thị trường lao động, những lo ngại về tăng trưởng chậm lại cuối cùng có thể sẽ lấn át nỗi sợ lạm phát ”, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho biết.

Ở giai đoạn đó, các nhà đầu tư có khả năng sẽ chuyển hướng trở lại các tài sản phòng thủ, trong đó vàng sẽ được hưởng lợi, đặc biệt nếu thị trường bắt đầu dự báo về một chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong tương lai từ Cục Dự trữ Liên bang.

" Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la sẽ tiếp tục chi phối diễn biến giá cả. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, một sự dịch chuyển cấu trúc rộng lớn hơn đang diễn ra, được thúc đẩy bởi nhu cầu bền vững từ khu vực chính phủ, ảnh hưởng ngày càng tăng của thị trường châu Á và sự phát triển dần dần trong quá trình xác định giá cả toàn cầu ", Massabni nói thêm.

Trong môi trường đó, vị này xem bất kỳ sự điều chỉnh giá đáng kể nào, miễn là các động lực cấu trúc này vẫn còn nguyên vẹn, không phải là sự khởi đầu của một thị trường gấu kéo dài, mà là những cơ hội tiềm năng để các nhà đầu tư dài hạn xây dựng lại các vị thế chiến lược.

Các nhà giao dịch đang theo dõi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới, GDP quý 2, chỉ số lạm phát PCE mà Fed ưu tiên sử dụng và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.