"Cá mập" Nguyễn Văn Nghĩa bị giải chấp cổ phiếu

Chứng khoán FPT vừa có báo cáo kết quả thực hiện bán giải chấp chứng khoán ký quỹ TCM của khách hàng Nguyễn Văn Nghĩa.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM) bị FPTS đặt bán giải chấp 128.400 cổ phiếu TCM trong phiên 24/7 và đã bán khớp toàn bộ. Tạm tính theo thị giá đóng cửa, lượng cổ phần ông Nghĩa bị bán giải chấp có giá trị 2,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, ông Nghĩa vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu TCM nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/7 đến 21/8/2026, qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,4745% vốn) nếu hoàn tất toàn bộ.

Về ông Nguyễn Văn Nghĩa, vị này từng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Prime Group - doanh nghiệp sản xuất gạch men hàng đầu của Việt Nam khoảng 10 năm trước, nắm giữ thị phần gạch lớn nhất nước ta khi đó. Sau khi Prime Group được tập đoàn SCG (Thái Lan) thâu tóm, ông Nghĩa tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực vật liệu xây dựng và giữ chức vụ cao tại nhiều công ty.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nghĩa còn được biết tới là một nhà đầu tư cá nhân có tiếng trên thị trường khi nắm giữa một số cổ phiếu với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.﻿

Hồi tháng 4/2026, vị này từng bị Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) call margin 300.000 cổ phiếu TCM. Cùng thời điểm, ông đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu TCM tuy nhiên kết quả chỉ bán ra 314.000 cp với nguyên nhân không hoàn tất là do giá không phù hợp.﻿