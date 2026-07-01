Chứng khoán VIX sắp trả cổ tức

Chứng khoán VIX vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quân trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, VIX dự kiến phát hành 122,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5%), tương ứng người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, gần 919 triệu cổ phiếu mới đã chính thức niêm yết, đưa số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết của VIX là 2,45 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 24.502 tỷ đồng. Đây là kết quả của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về đạt 11.026 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất phương án trả cổ tức sắp tới, vốn điều lệ của VIX dự kiến tăng từ hơn 24.500 tỷ đồng lên khoảng 25.728 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 2, Chứng khoán VIX gây thất vọng khi lợi nhuận trước thuế chỉ gần 75 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tới từ sự suy giảm của mảng tự doanh cùng với biến động chi phí đã khiến hiệu quả kinh doanh đi xuống đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt khoảng 3.003 tỷ đồng, tăng 2%. Lợi nhuận trước thuế giảm sâu 89% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 232 tỷ đồng, và mới chỉ hoàn thành khoảng 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 (2.800 tỷ).