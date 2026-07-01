Khối ngoại bán ròng gần 4.000 tỷ đồng tuần VN-Index bay 100 điểm, cổ phiếu nào là tâm điểm xả hàng?

Trong tuần giao dịch 20-24/7, thị trường chứng khoán ghi nhận nhịp giảm khoảng 130 điểm về vùng hỗ trợ 1.660. Lực cung áp đảo ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt nhóm trụ cùng diễn biến lan tỏa của sắc đỏ đã gây áp lực lớn khiến chỉ số mất dần động lực và suy yếu ở hầu hết các phiên trong tuần. Thanh khoản ghi nhận có phần khiêm tốn hơn những lần giảm tương tự trước đây, cho thấy tâm lý phòng thủ thận trọng trên thị trường. Kết tuần, VN-Index giảm 101,34 điểm (-5,67%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.688,11.

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 3.804 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.746 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 66 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 8 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Ở chiều ngược lại, PNJ là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 714 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là VCB (-452 tỷ đồng), VPB (-403 tỷ đồng), TCB (-352 tỷ đồng) và ACB (-331 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như STB (-327 tỷ đồng), SSI (-312 tỷ đồng), TPB (-291 tỷ đồng), MBB (-278 tỷ đồng), VIC (-183 tỷ đồng), FPT (-171 tỷ đồng), VRE (-155 tỷ đồng) và VHM (-151 tỷ đồng).