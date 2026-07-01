Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại bán ròng gần 4.000 tỷ đồng tuần VN-Index bay 100 điểm, cổ phiếu nào là tâm điểm xả hàng?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng gần 4.000 tỷ đồng tuần VN-Index bay 100 điểm, cổ phiếu nào là tâm điểm xả hàng?

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng.

Trong tuần giao dịch 20-24/7, thị trường chứng khoán ghi nhận nhịp giảm khoảng 130 điểm về vùng hỗ trợ 1.660. Lực cung áp đảo ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt nhóm trụ cùng diễn biến lan tỏa của sắc đỏ đã gây áp lực lớn khiến chỉ số mất dần động lực và suy yếu ở hầu hết các phiên trong tuần. Thanh khoản ghi nhận có phần khiêm tốn hơn những lần giảm tương tự trước đây, cho thấy tâm lý phòng thủ thận trọng trên thị trường. Kết tuần, VN-Index giảm 101,34 điểm (-5,67%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.688,11.

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 3.804 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.746 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 66 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 8 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Ở chiều ngược lại, PNJ là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 714 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là VCB (-452 tỷ đồng), VPB (-403 tỷ đồng), TCB (-352 tỷ đồng) và ACB (-331 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như STB (-327 tỷ đồng), SSI (-312 tỷ đồng), TPB (-291 tỷ đồng), MBB (-278 tỷ đồng), VIC (-183 tỷ đồng), FPT (-171 tỷ đồng), VRE (-155 tỷ đồng) và VHM (-151 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn "chơi lớn" chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức

Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn "chơi lớn" chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Một công ty bất động sản lãi hàng chục tỷ đồng nhờ đầu tư chứng khoán, "thắng lớn" với VHM, HPG

Một công ty bất động sản lãi hàng chục tỷ đồng nhờ đầu tư chứng khoán, "thắng lớn" với VHM, HPG Nổi bật

Profile đỉnh của chuyên viên tài chính vừa trở thành Chủ tịch PC1 ở tuổi 27: Tốt nghiệp đại học tại Mỹ, từng làm tại KPMG và Vietcap

Profile đỉnh của chuyên viên tài chính vừa trở thành Chủ tịch PC1 ở tuổi 27: Tốt nghiệp đại học tại Mỹ, từng làm tại KPMG và Vietcap

00:20 , 25/07/2026
Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

00:18 , 25/07/2026
AgriS trình cổ đông phương án chuyển đổi hơn 21 triệu cổ phiếu ưu đãi của Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My

AgriS trình cổ đông phương án chuyển đổi hơn 21 triệu cổ phiếu ưu đãi của Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My

20:24 , 24/07/2026
Giá cổ phiếu PNJ chia đôi, xuất hiện dòng tiền 'giải cứu'

Giá cổ phiếu PNJ chia đôi, xuất hiện dòng tiền 'giải cứu'

20:19 , 24/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên