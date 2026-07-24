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AgriS trình cổ đông phương án chuyển đổi hơn 21 triệu cổ phiếu ưu đãi của Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My

| | Thị trường chứng khoán

AgriS dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025-2026 thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã phát hành năm 2019.

AgriS trình cổ đông phương án chuyển đổi hơn 21 triệu cổ phiếu ưu đãi của Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SBT

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) vừa thông báo cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025-2026.

Theo đó, AgriS dự kiến trình cổ đông thông qua việc thực hiện các thủ tục liên quan nhằm phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi toàn bộ cổ phần ưu đãi theo đề nghị của cổ đông ưu đãi tại thông báo thực hiện quyền và quy định pháp luật có liên quan.

Đợt phát hành cổ phần phổ thông này không phát sinh nguồn thu. Nguồn vốn phát hành gồm hơn 216,1 tỷ đồng từ giá trị cổ phần ưu đãi và gần 129,7 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Theo phương án phát hành, AgriS dự kiến chuyển đổi toàn bộ hơn 21,6 triệu cổ phần ưu đãi thành gần 34,6 triệu cổ phần phổ thông với tỉ lệ chuyển đổi 1:1,6, tương ứng 1 cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành 1,6 cổ phần phổ thông.

Thời gian thực hiện sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký phát hành và dự kiến trước ngày 31/12/2026.

Cổ đông ưu đãi là bà Đặng Huỳnh Ức My- Chủ tịch HĐQT công ty. Số cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu việc phát hành thành công như phương án công bố, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng gần 129,7 tỷ đồng lên mức gần 9.410 tỷ đồng.

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2025-2026, AgriS cũng dự trình cổ đông thông qua danh sách các ứng viên thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên được đề cử và tự ứng cử thành viên HĐQT gồm Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My và Tổng Giám đốc Thái Văn Chuyện.

PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
AgriS

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