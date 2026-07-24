Cổ phiếu PNJ được “giải cứu” hơn 1.270 tỷ đồng nhưng vẫn nằm sàn, VN-Index đỏ lửa phiên cuối tuần

Dòng tiền hơn 1.270 tỷ đồng "giải cứu" PNJ nhưng bất thành

Tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Sau chuỗi phiên lao dốc mạnh, mã này bất ngờ ghi nhận dòng tiền bắt đáy quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch hơn 1.270 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động của PNJ Lab. Thanh khoản bùng nổ cho thấy lực cầu bắt đáy đã quay trở lại sau nhiều phiên cổ phiếu liên tục bị bán tháo.

Kết phiên, PNJ vẫn giảm kịch biên độ 6,96%, xuống còn 30.750 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,3 triệu đơn vị, cao gấp gần 80 lần so với phiên trước, tương đương hơn 8% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp được sang tay chỉ trong một phiên giao dịch.

Tuy nhiên, dòng tiền "khổng lồ" này vẫn chưa đủ để giúp cổ phiếu thoát khỏi mức giá sàn. Đóng cửa phiên, PNJ vẫn trong tình trạng "trắng bên mua", với hơn 423.000 cổ phiếu còn dư bán giá sàn.

Sau khoảng một tháng kể từ khi thông tin liên quan đến vụ buôn lậu kim cương tại công ty con PNJ Lab xuất hiện, cổ phiếu PNJ đã mất hơn 53% giá trị, tương ứng giảm 34.750 đồng/cổ phiếu.

Cùng với đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp cũng thu hẹp mạnh từ khoảng 33.528 tỷ đồng xuống còn 15.735 tỷ đồng, tương ứng "bốc hơi" gần 17.800 tỷ đồng chỉ sau một tháng.

Thị trường “rực lửa” phiên cuối tuần

Ngay từ khi mở cửa, áp lực bán gia tăng trên diện rộng đã nhanh chóng đẩy các chỉ số chính lao dốc. Lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng không đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu xả ra, trong khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục chi phối diễn biến thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,27 điểm xuống 1.686,11 điểm. HNX-Index mất 8,08 điểm còn 272,99 điểm. Trái ngược xu hướng chung, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,31 điểm lên 125,84 điểm.

Chịu áp lực bán tháo mạnh nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán, khi nhóm này ghi nhận loạt mã giảm sâu, như VIX -3,49%, SSI -3,18%, VND -3,79%, VCI -3,41%, TCX -4,62% và VCK -2,47%.

Hồi phục ở phiên trước, nhưng tại phiên cuối tuần áp lực bán quay trở lại áp đảo dòng tiền mua tại nhóm ngân hàng, với các mã giảm sâu, như: TCB - 2,22%, LPB -1,69%, VIB -1,37%, SSB -1,6% và BVB giảm tới 4,21%. Ngược lại, một số ít mã giữ được sắc xanh, như: STB +2,08%, TPB +1,43% và VCB tăng nhẹ 0,19%.

Tương tự, nhóm bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm như VHM -1,52%, VIC -0,42%, VRE -0,45%, KDH -3,33%, DXG -4,27%, NLG -2,06%, TCH -1,68% và BCM -1,82%.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn duy trì được sắc xanh nhờ lực cầu bắt đáy, gồm NVL +1,97%, TAL +2,44%, DXS +1,21%, HPX +0,49%, SGR +1,24%, LHG +0,55% và KBC +0,36%.

Tại nhóm công nghiệp, GEX -1,8%, CII -4,23%, VSC -5,61%, GEE -4,63%, HVN -1,4% và VGC -4,09%, phản ánh áp lực thoát hàng lớn diễn ra tại nhóm này.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây áp lực đáng kể lên VN-Index như MWG -4,9%, FPT -2,78%, GVR -3,32%, DGC -2,9%, POW -1,48%, GEE -2,03% và SAB -1,06%.

Trong bối cảnh phần lớn các nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu dầu khí nổi lên là điểm sáng của thị trường, với nhiều mã tăng, như: BSR+2,78%, PVD +2,7%, PVP +3,26%, PLX +1,2% và GAS +0,6%, qua đó trở thành một trong số ít nhóm ngành duy trì được sắc xanh trong phiên giao dịch đầy biến động.

Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 1.300 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, cổ phiếu PNJ bị khối ngoại “xả” đột biến, với giá trị hơn 533,5 tỷ đồng. THeo sau là cổ phiếu VIX (85,72 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (77,71 tỷ đồng), cổ phiếu VPB (77,67 tỷ đồng), cổ phiếu TCB (76,09 tỷ đồng), cổ phiếu STB (63,79 tỷ đồng), cổ phiếu SHB (59,59 tỷ đồng), cổ phiếu MBB (56,54 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 87 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VNM (23,58 tỷ đồng), cổ phiếu PVS (18,12 tỷ đồng), …

Phiên giao dịch ngày 24/7 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường khi lực bán tiếp tục chiếm ưu thế. Dù dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện mạnh tại một số cổ phiếu, đặc biệt là PNJ, áp lực cung vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh và cần thêm những tín hiệu tích cực từ dòng tiền cũng như thông tin hỗ trợ để có thể xác lập xu hướng hồi phục bền vững.