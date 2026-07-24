Những bức ảnh đang gây sốt của nữ Chủ tịch PC1 sinh năm 1999

Kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường của CTCP PC1 đang gây chú ý với việc kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội được tổ chức sáng 24/7, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua nhiều biến động lớn về đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

HĐQT mới gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Trong đó, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT độc lập.

Ngay sau khi đại hội kết thúc, HĐQT PC1 đã tổ chức phiên họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bà Trịnh Khánh Linh tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của PC1.

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn – cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Tân Chủ tịch PC1 tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ.

Trước khi gia nhập PC1, bà Linh có khoảng 3 năm làm việc tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, sau đó đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại CTCP Chứng khoán Vietcap. Tháng 4/2026, bà bắt đầu làm việc tại PC1 với vai trò chuyên viên tài chính. Một tháng sau, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của tập đoàn.

Về sở hữu, bà Trịnh Khánh Linh đang trực tiếp nắm giữ 4 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 0,97% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, bà còn đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn của doanh nghiệp. Tổng lượng cổ phần bà Linh trực tiếp sở hữu và đại diện quản lý tương đương khoảng 22,35% vốn điều lệ PC1.

Chia sẻ sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Trịnh Khánh Linh cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo nữ Chủ tịch, HĐQT sẽ phối hợp cùng Ban điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả, tăng cường kiểm soát rủi ro, phát huy lợi thế cạnh tranh, đồng thời hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác và người lao động.

Lợi nhuận 6 tháng tăng trên 150%

Liên quan đến tình hình kinh doanh, lãnh đạo PC1 cho biết hoạt động của tập đoàn đã trở lại bình thường sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi biến động nhân sự cấp cao.

Theo kết quả sơ bộ, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của PC1 thấp hơn kế hoạch chưa đến 10%. Trong khi đó, lợi nhuận tăng trên 150% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cho biết số liệu chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm toán theo quy định.

Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%, trong khi tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức 15%.