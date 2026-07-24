Người nhà Chủ tịch Hodeco bị bán giải chấp cổ phiếu

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ là bà Nguyễn Tú Quỳnh, con dâu ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, bà Nguyễn Tú Quỳnh bị công ty chứng khoán bán giải chấp 515.900 cổ phiếu HDC trong thời gian từ 21-23/7, qua đó, giảm sở hữu từ 2,5 triệu cổ phiếu xuống còn 2,04 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,11% xuống mức 0,89% vốn HDC.

Trong khi đó, Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận đang sở hữu 20,6 triệu cổ phiếu, chiếm 8,99% vốn HDC.

Ảnh: HDC

Trong diễn biến khác, ngày 08/07 vừa qua, HĐQT Hodeco thông qua nghị quyết về việc đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Skool nhằm phục vụ định hướng trong lĩnh vực quản lý và tư vấn dịch vụ khách sạn.

Theo đó, Công ty TNHH Skool (Skool) sẽ chuyển đổi thành công ty cổ phần khi thực hiện giao dịch. Quá trình giao dịch sẽ được Hodeco thực hiện theo hai bước.

Đầu tiên, HDC sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của đối tác với mục tiêu sở hữu 33% cổ phần Skool. Sau đó, Hodeco sẽ góp thêm vốn điều lệ thông qua mua cổ phần phát hành thêm, để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức mục tiêu là 48% cổ phần doanh nghiệp.

HĐQT giao trách nhiệm Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến ký kết hợp đồng, cử người đại diện phần vốn góp, nhân sự tham gia quản lý.

Trước đó, Hodeco đã hoàn tất tăng vốn điều lệ tăng lên hơn 2.297 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức vào ngày 22/6/2026. Cụ thể, Hodeco đã phân phối gần 30 triệu cổ phiếu cho 24.096 cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 15% (100:15), tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Theo phương án phát hành trước đó, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 300 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.



