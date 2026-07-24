Hơn 8% cổ phần PNJ vừa đổi chủ

Sau chuỗi phiên lao dốc với hàng triệu cổ phiếu nằm chờ bán giá sàn, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ được dòng tiền “giải cứu” trong phiên 24/7.

Hơn 41 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng gần 8,1% lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp đổi chủ chỉ trong một ngày. Đây là mức thanh khoản cao nhất của PNJ kể từ khi niêm yết trên HoSE, vượt xa kỷ lục hơn 25 triệu đơn vị ghi nhận trong phiên 8/7.

Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh, cổ phiếu PNJ vẫn chưa thể thoát giá sàn, đóng cửa tại 30.750 đồng/cp, giảm 6,96%. Thị giá này đưa PNJ xuống vùng thấp nhất trong hơn 5 năm, kể từ tháng 3/2021, đồng thời kéo vốn hóa doanh nghiệp về khoảng 15.700 tỷ đồng. ﻿

So với vùng giá khoảng 63.000 đồng/cp trước khi biến cố liên quan đến kim cương xuất hiện đầu tháng 7, cổ phiếu PNJ đã mất hơn một nửa giá trị. Dù chưa đủ giúp thị giá đảo chiều, thanh khoản kỷ lục trong phiên 24/7 vẫn cho thấy lực cầu bắt đáy tiếp tục hiện diện sau chuỗi ngày “mưa giông”.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu đến sau thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Sự việc sau đó tác động đến tâm lý khách hàng, làm gia tăng đột biến nhu cầu bán lại kim cương và trang sức tại hệ thống PNJ.

Theo Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công, kể từ khi biến cố xảy ra, doanh số bán ra của công ty chỉ bằng khoảng một phần năm doanh số mua vào, khiến áp lực thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn khó tránh khỏi. PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại sản phẩm, song đã tạm thời điều chỉnh quy trình tiếp nhận và lộ trình thanh toán để phù hợp với năng lực xử lý cũng như nguồn thanh khoản thực tế.

Ở một diễn biến liên quan, PNJ vừa ra thông báo mới về khung giờ tiếp nhận mua lại sản phẩm và danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm.

Đáng chú ý, PNJ giới hạn khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm chỉ 2h mỗi ngày, từ 15h đến 17h. Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng. Con số này chỉ tương đương 1/4 số cửa hàng của PNJ trên toàn quốc (430 cửa hàng – theo báo cáo cuối quý 1/2026).

Với phương án nhận tiền, giá trị mua lại được PNJ thanh toán thành 5 đợt, trong đó “T” là ngày giao dịch. Cụ thể, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại ngay tại ngày T. Sau 30 ngày, PNJ thanh toán thêm 20%. Hai đợt tiếp theo tại T+60 và T+90, mỗi đợt tương đương 25% giá trị mua lại. Phần còn lại 20% được thanh toán tại T+120, qua đó hoàn tất 100% nghĩa vụ.

Như vậy, sau 60 ngày kể từ ngày giao dịch, khách hàng đã nhận được tổng cộng 55% giá trị mua lại. Tỷ lệ này tăng lên 80% tại T+90 và được thanh toán đầy đủ sau 120 ngày.