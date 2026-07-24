PC1 có Chủ tịch HĐQT mới

Ngày 24/7/2026, Tập đoàn PC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, trọng tâm là kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030, đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 gồm: Bà Trịnh Khánh Linh, Ông Trịnh Tiến Dũng, Bà Vũ Thị Minh Nhật và Ông Lê Thành Lương; Cơ cấu Hội đồng quản trị tiếp tục bảo đảm sự tham gia của các thành viên độc lập theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và hiệu quả trong hoạt động quản trị.

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng thời phê chuẩn kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính theo thẩm quyền. Việc kiện toàn đồng bộ các vị trí lãnh đạo chủ chốt không chỉ thể hiện định hướng trẻ hóa đội ngũ, lựa chọn nhân sự trên cơ sở năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để: nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, kiểm soát tài chính và quản trị rủi ro; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, tinh thần đổi mới và phát huy hiệu quả các nguồn lực, triển khai nhất quán các mục tiêu chiến lược trung, dài hạn.

Bà Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “ Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban Điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm soát rủi ro; phát huy lợi thế cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng .”

Trải qua hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn PC1 đã xây dựng nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực Năng lượng và Công nghiệp. Với đội ngũ nhân sự chất lượng, hệ thống quản trị hoàn thiện và định hướng phát triển bền vững, Tập đoàn tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và phát triển hiệu quả trên cơ sở quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với xã hội.