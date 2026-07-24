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Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn chính thức xuất hiện ở vị trí mới

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Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn chính thức xuất hiện ở vị trí mới

Bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Sáng 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị sau loạt biến động nhân sự cấp cao. Đến 8h40, ĐHĐCĐ bất thường 2026 của PC1 có 245 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện 54,65% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đề xuất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với 4 cá nhân gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ do các cá nhân này đang bị tạm giam.

Đồng thời, đại hội cũng thông qua bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng chính thức nhận vị trí thành viên HĐQT, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Đáng chú ý, bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington và hiện bà giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và CTCP Chứng khoán Vietcap.

Bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà đại diện quản lý gần 88 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đây là lượng cổ phiếu tương ứng với phần sở hữu của ông Trịnh Văn Tuấn.

Trong khi đó, ông Trịnh Tiến Dũng là em trai ông Trịnh Văn Tuấn, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Theo hồ sơ, ông không sở hữu cổ phiếu PC1 và cũng không đảm nhiệm vị trí điều hành tại tập đoàn.

Việc kiện toàn HĐQT diễn ra sau khi ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của PC1 để điều tra các sai phạm liên quan đến kế toán và tham ô tài sản.

Mai Chi

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