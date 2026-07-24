ĐHĐCĐ PC1: Vụ khởi tố Chủ tịch không liên quan đến doanh nghiệp, lợi nhuận 6 tháng vượt 150% cùng kỳ

Sáng 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị sau loạt biến động nhân sự cấp cao. Đến 8h40, ĐHĐCĐ bất thường 2026 của PC1 có 245 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện 54,65% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với 4 cá nhân gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ do các cá nhân này đang bị tạm giam.

Đồng thời, đại hội tiến hành bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Đáng chú ý, bà Trịnh Khánh Linh (SN 1999) là con gái cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn. Trong khi đó, ông Trịnh Tiến Dũng là em trai ông Trịnh Văn Tuấn, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Việc kiện toàn HĐQT diễn ra sau khi ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của PC1 để điều tra các sai phạm liên quan đến kế toán và tham ô tài sản.

﻿Sai phạm không liên quan đến PC1

Tại phần thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông về tiến độ vụ án khởi tố ông Trịnh Văn Tuấn và các lãnh đạo , ông Phan Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT PC1 cho biết, đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan điều tra về nội dung vụ việc.

Theo ông Hiếu, qua các buổi làm việc chính thức với Cơ quan Cảnh sát điều tra, doanh nghiệp được khẳng định việc khởi tố không liên quan đến Tập đoàn PC1 mà là sai phạm của các cá nhân. Cơ quan điều tra cũng cam kết đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

Ông cho biết sau khi vụ việc xảy ra, PC1 gặp nhiều khó khăn do các lãnh đạo chưa thể thực hiện ủy quyền, trong khi doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ thanh toán và trả nợ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của cơ quan điều tra trong việc thực hiện các thủ tục ủy quyền, đến nay hoạt động của công ty đã trở lại bình thường.

﻿Lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt 150% cùng kỳ

Với băn khoăn của cổ đông về khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau biến cố nhân sự, lãnh đạo PC1 cho biết đây là sự cố ngoài mong muốn và ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông cho biết tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 15/7, ban điều hành đã đánh giá kết quả kinh doanh nửa đầu năm. Dù có khoảng hai tháng chịu tác động từ sự cố, doanh thu thực hiện chỉ thấp hơn kế hoạch chưa đến 10%. Trong khi đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm vượt khoảng 150% so với cùng kỳ năm 2025. Các số liệu chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất kiểm toán theo quy định.

Theo ông Hiếu, ba mảng chịu ảnh hưởng nhiều nhất sau biến cố gồm xây lắp điện (EPC), sản xuất công nghiệp và điện công nghiệp do nhóm khách hàng chính là EVN.

Trước tình hình đó, PC1 đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, mở rộng sang nhóm khách hàng tư nhân và đã ký được hơn 2.000 tỷ đồng hợp đồng với các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group và Masterise. Doanh nghiệp cũng đang đàm phán giai đoạn cuối một số hợp đồng mới với tổng giá trị dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng.

Ở thị trường quốc tế, ông Hiếu cho biết PC1 đang đàm phán hợp đồng điện gió ngoài khơi trị giá khoảng 200 triệu USD tại Philippines. Theo định hướng của doanh nghiệp, đây sẽ là bước đệm để PC1 tham gia sâu hơn vào thị trường điện gió ngoài khơi tại Việt Nam trong thời gian tới.

﻿An toàn tài chính là ưu tiên số 1

Đánh giá về triển vọng dài hạn, ông Hiếu cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước cơ hội lớn khi Chính phủ định hướng phát triển mạnh hạ tầng truyền tải điện và năng lượng tái tạo giai đoạn 2026-2030. Với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực này, vị lãnh đạo cho rằng hoàn toàn tự tin vào triển vọng hoạt động của PC1.

Liên quan đến khả năng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, ông Hiếu cho biết vấn đề này sẽ được HĐQT và ban điều hành mới xem xét sau khi kiện toàn bộ máy. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quan điểm không theo đuổi mục tiêu doanh thu bằng mọi giá.

"Ưu tiên số một là bảo đảm an toàn tài chính. Chúng tôi không ký hợp đồng bằng mọi giá chỉ để đạt doanh thu, mà tập trung nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm quyền lợi của người lao động và cổ đông. Nếu cần thiết, công ty sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với thực tế", ông Hiếu nói.

Hoan nghênh cổ đông lớn đồng hành cùng doanh nghiệp﻿

Về việc các cổ đông lớn như CTBC và VinaCapital gia tăng sở hữu tại PC1, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết với tư cách là công ty niêm yết, PC1 luôn chào đón các cổ đông lớn tham gia đồng hành để nâng cao tính minh bạch, tăng cường quản trị và hướng tới sự phát triển bền vững.

Về khả năng các cổ đông này tiếp tục mua thêm cổ phần hoặc thực hiện chào mua công khai, đại diện PC1 cho biết đây là quyết định thuộc chiến lược của từng nhà đầu tư nên doanh nghiệp không thể bình luận. Tuy nhiên, công ty luôn hoan nghênh mọi cổ đông lớn tham gia nếu cùng hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển PC1 lâu dài.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, giá trị lớn nhất của PC1 không nằm ở các nhà máy điện hay tài sản khoáng sản, mà ở đội ngũ khoảng 1.700 cán bộ, kỹ sư. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế trong lĩnh vực cốt lõi suốt hơn 60 năm qua và cũng là giá trị mà mọi cổ đông đồng hành cùng PC1 cần hướng tới.