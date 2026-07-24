Lộ diện 4 ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT PC1

CTCP Tập đoàn PC1 (mã PC1, sàn HoSE) mới đây công bố danh sách 4 ứng viên đủ điều kiện để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.



Trong số 4 ứng viên công bố, có 02 ứng viên thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể, 02 ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT là bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng; 02 ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập là bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Trong đó, bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học George Washington. Bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam, CTCP Chứng khoán Vietcap. Hiện bà là Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn.

Theo hồ sơ công bố, bà Trịnh Khánh Linh đang sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phần PC1 (0,97%) và đại diện theo ủy quyền 87,94 triệu cổ phần, tương đương 21,38%.

Ảnh: PC1

Tiếp theo là ông Trịnh Tiến Dũng sinh năm 1969 là em trai ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Cơ khí Công nghệ cao Đại Dũng II, CTCP Cơ khí Đại Dũng III và CTCP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung. Ông hiện không nắm giữ cổ phần tại PC1.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Minh Nhật sinh năm 1987, trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Úc.

Từ năm 2025 đến nay, bà là Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng, đồng thời giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Bà không sở hữu cổ phần PC1.

Ứng viên còn lại là ông Lê Thành Lương sinh năm 1980, trình độ Thạc sĩ Quản lý dự án tại Thái Lan và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Anh, Tiến sĩ Kỹ thuật điện - năng lượng tại Pháp.

Từ năm 2025 đến nay, ông giữ chức thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Công nghệ Bình An. Ông Lương không sở hữu cổ phần PC1.

PC1 sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 24/7 tới đây. Đại hội sẽ miễn nhiễm 4 thành viên HĐQT do đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ.



