PNJ giới hạn giờ thời gian mua lại sản phẩm chỉ 2h mỗi ngày, hạn chế số lượng cửa hàng tiếp nhận

PNJ vừa ra thông báo mới về khung giờ tiếp nhận mua lại sản phẩm và danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm.

Đáng chú ý, PNJ giới hạn khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm chỉ 2h mỗi ngày, từ 15h đến 17h. Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng. Con số này chỉ tương đương 1/4 số cửa hàng của PNJ trên toàn quốc (430 cửa hàng – theo báo cáo cuối quý 1/2026).

Đối với các cửa hàng còn lại của PNJ (khoảng 320 cửa hàng) sẽ chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào và được áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành.

PNJ đưa ra hai lựa chọn cho khách hàng muốn bán lại sản phẩm, gồm chuyển đổi giá trị mua lại sang sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán kéo dài 120 ngày.

Với phương án nhận tiền, giá trị mua lại được PNJ thanh toán thành 5 đợt, trong đó “T” là ngày giao dịch.

Cụ thể, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại ngay tại ngày T. Sau 30 ngày, PNJ thanh toán thêm 20%. Hai đợt tiếp theo tại T+60 và T+90, mỗi đợt tương đương 25% giá trị mua lại. Phần còn lại 20% được thanh toán tại T+120, qua đó hoàn tất 100% nghĩa vụ.

Như vậy, sau 60 ngày kể từ ngày giao dịch, khách hàng đã nhận được tổng cộng 55% giá trị mua lại. Tỷ lệ này tăng lên 80% tại T+90 và được thanh toán đầy đủ sau 120 ngày.

Bên cạnh phương án nhận tiền, khách hàng có thể chuyển đổi giá trị mua lại sang các sản phẩm mới của PNJ với giá trị bằng hoặc cao hơn. Trường hợp chuyển đổi toàn bộ giá trị được áp dụng tại các cửa hàng PNJ độc lập; chuyển đổi một phần được thực hiện tại một số cửa hàng chuyên trách.

Đối với nhóm trang sức và quà tặng sưu tầm, khách hàng chuyển đổi dưới 50% giá trị mua lại được hưởng thêm ưu đãi 3% trên chương trình hiện hành. Nếu mức chuyển đổi từ 50% trở lên, ưu đãi bổ sung là 5%.

Đối với kim cương rời, PNJ áp dụng cho mọi giá trị chuyển đổi và bổ sung ưu đãi 5%. Tuy nhiên, kim cương rời bán lại chỉ được chuyển đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền theo lộ trình 120 ngày, không được chuyển sang các nhóm sản phẩm khác nhằm tuân thủ Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Trong khi đó, khách hàng chuyển đổi sang vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn hoặc Kim Bảo được hưởng ưu đãi thêm 200.000 đồng/chỉ, áp dụng theo số chỉ tròn.

PNJ cũng cho phép khách hàng kết hợp linh hoạt hai phương án. Theo đó, một phần giá trị mua lại có thể được chuyển đổi sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi, phần còn lại được nhận bằng tiền theo lộ trình thanh toán 120 ngày.