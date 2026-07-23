Chứng khoán APG dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư

CTCP Chứng khoán APG (MCK: APG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, Chứng khoán APG lên kế hoạch chào bán tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán là 550 tỷ đồng, Chứng khoán APG sẽ dùng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản nợ của công ty, thời gian giải ngân ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán. Chi tiết các khoản nợ dự kiến cơ cấu như sau:

Nguồn: APG

Còn lại 250 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty. Trong đó, 200 tỷ đồng để tự doanh chứng khoán/đầu tư giấy tờ có giá/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu; còn 50 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán trong quý III và quý IV năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán APG sẽ tăng từ hơn 2.236 tỷ đồng lên mức hơn 2.736 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, Chứng khoán APG ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 59,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 4,8 tỷ đồng, giảm mạnh 96% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 16,5 tỷ đồng lên gần 32 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 21,8 tỷ đồng, tăng 44%.

Tổng chi phí hoạt động trong quý II/2026 của Chứng khoán APG ở mức hơn 16,9 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước; chi phí tài chính hơn 48,7 tỷ đồng, tăng 98%.

Theo giải trình của Chứng khoán APG, doanh thu trong kỳ giảm đáng kể do không còn ảnh hưởng bở mục đánh giá lại tài sản tài chính. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động giảm do không còn khoản lỗ phát sinh từ việc bán tài sản tài chính FVTPL; chi phí tài chính tăng do công ty tăng cường hoạt động đi vay để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Chứng khoán APG báo lỗ ròng gần 3,2 tỷ đồng, cải thiện hơn so với khoản lỗ ròng hơn 6,8 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán APG mang về tổng doanh thu hoạt động gần 144,8 tỷ đồng, giảm 22% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tăng 67%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán APG giảm 9% so với đầu năm, xuống còn gần 5.150,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 2.765,1 tỷ đồng, giảm 16%.



