Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua vàng SJC hôm nay có thể lỗ ngay 7 triệu đồng mỗi lượng

| | Thị trường chứng khoán

Chỉ trong khoảng 3 tiếng buổi sáng 23/7, giá vàng SJC liên tục giảm, nếu mua vàng miếng SJC đầu giờ sáng, khách hàng có thể đã lỗ tới 7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11h hôm nay (23/7/2026), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch hôm nay lúc 8h37, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, người mua vàng miếng SJC lúc đầu giờ sáng nay với giá 142 triệu đồng/lượng, đến 11h hôm nay đã lỗ 7 triệu đồng mỗi lượng.

Còn với những khách hàng mua vàng miếng SJC thời điểm cuối ngày hôm qua 22/7 với giá 146 triệu đồng/lượng thì đến trưa nay lỗ tới 11 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh trong phiên sáng 23/7. (Ảnh: Công Hiếu)

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đang được giao dịch ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 5 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h37, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nếu mua vàng nhẫn SJC ở thời điểm này với giá 141 triệu đồng/lượng, khách hàng cũng lỗ ngay 7 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau vài tiếng.

Tại Tập đoàn Doji, lúc 11h ngày 23/7, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng niêm yết ở mức 137 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng (mua vào) và giảm 4 triệu đồng/lượng (bán ra) so với trước thời điểm mở cửa phiên giao dịch.

Với mức chênh lệch giữa chiều mua - bán tới 5 triệu đồng, khách hàng lỗ 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, khách mua nhẫn tròn 999.9 tại Phú Quý hôm nay cũng lỗ 5 triệu đồng/lượng khi giá niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Lúc 11h hôm nay, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,7 - 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, khi mức chênh lệch giá mua và bán nới rộng, người mua vàng cần chú ý rủi ro thua lỗ nặng và tránh “lướt sóng” ngắn hạn lúc này.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
vàng, sjc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán sau nhịp "lao dốc" gần 200 điểm của VN-Index

Lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán sau nhịp "lao dốc" gần 200 điểm của VN-Index Nổi bật

Tiền nằm chờ trên tài khoản chứng khoán thấp nhất 6 quý

Tiền nằm chờ trên tài khoản chứng khoán thấp nhất 6 quý Nổi bật

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên thị trường hồi phục

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên thị trường hồi phục

18:10 , 23/07/2026
Ngược đời: Xếp hàng cả ngày không bán được vàng SJC

Ngược đời: Xếp hàng cả ngày không bán được vàng SJC

17:50 , 23/07/2026
Động thái lạ với vàng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu: Chuyện gì đang xảy ra?

Động thái lạ với vàng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu: Chuyện gì đang xảy ra?

17:11 , 23/07/2026
Thủ tướng phát động, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ủng hộ 11.000 tỷ đồng làm 3 việc ý nghĩa

Thủ tướng phát động, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ủng hộ 11.000 tỷ đồng làm 3 việc ý nghĩa

16:16 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên