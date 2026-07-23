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Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên thị trường hồi phục

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên thị trường hồi phục

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 54 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán đầu phiên 23/7 với thanh khoản thấp, phân hóa dần với áp lực cung giảm. Sau đó thị trường phục hồi tốt trong phiên chiều, đóng cửa VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%) lên mức 1.699,38 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 443 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 54 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị 60 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (23 tỷ đồng), VHM (14 tỷ đồng), FUESSVFL (13 tỷ đồng), MSN (11 tỷ đồng), VNM (10 tỷ đồng), VPB (10 tỷ đồng), VIC (9 tỷ đồng), HDB (5 tỷ đồng) và VRE (5 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 47 tỷ đồng, tiếp theo là E1VFVN30 (25 tỷ đồng), GMD (23 tỷ đồng), FRT (21 tỷ đồng), PVT (18 tỷ đồng), ACB và FUEVFVND cùng bị bán ròng 13 tỷ đồng, CTG và VIB cùng ở mức 8 tỷ đồng, trong khi PHR ghi nhận giá trị bán ròng 6 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
tự doanh ctck

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