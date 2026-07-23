Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng toàn quốc, theo quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Thủ tướng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng phát động, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.

Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng để làm ngay 3 việc﻿

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng. Ảnh: VGP

Cụ thể, trong công văn trình Thủ tướng, Tập đoàn Vingroup xin đăng ký làm ba việc.

Thứ nhất, xây dựng và trao tặng nhà ở (với đầy đủ bàn ghế, giường tủ, tivi, tủ lạnh) cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 trong cả nước.

Theo đó, tại các TP như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, diện tích căn hộ xây dựng là 75m2/căn. Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố còn lại, nhà ở được xây dựng có diện tích 100 m2 (nhà hai hoặc ba tầng). Nếu các các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh hạng 1/4 đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà thì có thể nhận tiền mặt theo thị giá tại địa bàn đăng ký.

Về dự kiến thời gian triển khai, Tập đoàn Vingroup đề xuất tiến hành từ nay đến ngày 27/7/2027.

Thứ hai, Tập đoàn Vingroup xin đăng ký hỗ trợ cho con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trong toàn quốc, với mức 5 triệu đồng/người/tháng cho đến khi tròn 18 tuổi.

Thứ ba, Tập đoàn xin đăng ký hỗ trợ dây chuyền xét nghiệm theo công nghệ mới chuyên sâu cho các đơn vị, bao gồm: Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng); Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế); Viện Khoa học kinh sự (Bộ Công an); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Việc hỗ trợ này nhằm tiến hành phân tích, xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, qua đó đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.