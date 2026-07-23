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Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ trong ngày VN-Index ngược dòng ngoạn mục, tâm điểm "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng

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Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ trong ngày VN-Index ngược dòng ngoạn mục, tâm điểm "xả" loạt cổ phiếu ngân hàng

Tính trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng 443 tỷ đồng phiên hôm nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch 23/7 đầy cảm xúc. Lực cầu “bắt đáy” vào phiên chiều giúp VN-Index ngược dòng ngoạn mục và đóng cửa với mức tăng gần 31 điểm lên sát ngưỡng 1.700 điểm. Dù vậy, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE chỉ đạt gần 17.300 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 443 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 479 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHB với giá trị khoảng 75 tỷ đồng. Xếp sau là LPB với 46 tỷ đồng, VIC với 41 tỷ đồng, FRT với 37 tỷ đồng và STB với 28 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MBB bị bán ròng mạnh nhất, giá trị khoảng 154 tỷ đồng. Theo sau là TCB với 118 tỷ đồng, VCB với 89 tỷ đồng, VPB với 85 tỷ đồng và TPB với 82 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 33 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại PVS với khoảng 20 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về MBS với 6 tỷ đồng, KSF với 3 tỷ đồng, CEO với 2 tỷ đồng và TNG với 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại bán ròng mạnh nhất IDC và MST, lần lượt khoảng 2 tỷ đồng và 1 tỷ đồng; tiếp đến là VC3 với khoảng 1 tỷ đồng, VTZ và NVB cùng dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhẹ 3,5 tỷ đồng

Chiều mua, OIL dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là ACV với 2 tỷ đồng, TIN với 2 tỷ đồng, QNS và SAS cùng khoảng 0,3 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PHP bị bán ròng mạnh nhất với hơn 2 tỷ đồng, tiếp đến là F88 với hơn 1 tỷ đồng; các mã DDV, HPP và HBC cùng bị bán ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Dương Ngọc

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