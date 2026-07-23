Chứng khoán Quốc gia muốn giảm sở hữu tại SJ Group

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần SJ Group (MCK: SJS, sàn HoSE).

Theo đó, Chứng khoán Quốc gia vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu SJS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ ngày 27/7/2026 đến ngày 25/8/2026.

Nếu giao dịch thành công, Chứng khoán Quốc gia sẽ giảm sở hữu từ gần 5,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,84% xuống còn 1,17% vốn tại SJ Group.

Được biết, ông Bùi Quang Bách- Chủ tịch HĐQT của SJ Group đồng thời là Thành viên HĐQT của Chứng khoán Quốc gia. Hiện ông Bách không sở hữu cổ phiếu SJS nào.

Ảnh minh họa: SJS

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu SJS, trước đó trong phiên giao dịch ngày 13/5/2026, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát đã bán ra 5 triệu cổ phiếu cũng với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước khi thực hiện giao dịch, Đầu tư An Phát sở hữu gần 68,5 triệu cổ phiếu SJS, tương đương tỷ lệ sở hữu 23,01%. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn gần 63,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,33% vốn tại SJ Group.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, SJ Group mang về doanh thu thuần gần 316,8 tỷ đồng, tăng 121,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 175,7 tỷ đồng, tăng 160,7%.

Năm 2026, SJ Group đặt kế hoạch doanh thu 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.195 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,2 và 2,6 lần thực hiện năm 2025. Do đó, doanh nghiệp mới thực hiện được 13% kế hoạch doanh thu và 14,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SJ Group tăng hơn 111 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 7.991,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.311,7 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 2.494,4 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 4.373,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả dài hạn khác hơn 1.452,3 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính hơn 1.170 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng nợ.

Về SJ Group, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), được thành lập năm 2001 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

SJ Group được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án lớn như: dự án Nam An Khánh mở rộng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Khu nhà ở Văn La; dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng; dự án Khu đô thị Tiến Xuân; dự án Hoà Hải – Đà Nẵng;…



