Một cổ phiếu chứng khoán "bốc đầu" tăng kịch trần sau khi báo lãi quý 2 đột biến

Giữa lúc VN-Index biến động giằng co, cổ phiếu VUA của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) bất ngờ tăng kịch trần lên 17.400 đồng/cp. Diễn biến này thu hút sự chú ý bởi mã cổ phiếu này thường xuyên rơi vào trạng thái "đóng băng" thanh khoản, nhiều phiên liên tiếp không phát sinh giao dịch.

Đà tăng xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh khởi sắc. Trong quý, doanh thu hoạt động đạt 67,3 tỷ đồng, gấp hơn 31 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, trong khi quý II/2025 lỗ 161 triệu đồng, qua đó chuyển từ lỗ sang lãi.

Kết quả tích cực chủ yếu đến từ khoản lãi bán tài sản tài chính AFS đạt 42,8 tỷ đồng. Thêm vào đó, doanh thu môi giới chứng khoán cũng tăng đột biến lên 13,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Stanley Brothers đạt 100 tỷ đồng, gấp gần 25 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 57,5 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 5,78 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Trước đó, năm 2025, Chứng khoán Stanley Brothers ghi nhận doanh thu hoạt động 22,3 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024. Công ty lãi sau thuế 3,3 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 28,6 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, lần lượt gấp khoảng 11 lần và hơn 21 lần kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dù đã có lãi trở lại, Stanley Brothers vẫn chưa có kế hoạch chia cổ tức. Lần gần nhất công ty chi trả cổ tức là năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Tại ĐHĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo cho biết ưu tiên hiện nay là xử lý dứt điểm lỗ lũy kế trước khi tính đến việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Theo Chủ tịch HĐQT Hồ Lê Việt Hưng, nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh, công ty có thể xóa hết lỗ lũy kế vào năm 2027.